Milan, la prima di Conceicao: contro la Juventus niente Leao, il nuovo modulo e la speranza Jimenez

Sergio Conceicao verso l'esordio col Milan, contro la Juventus di suo figlio Francisco: 4-3-3 per il portoghese, Reijnders variabile, rientra Pulisic, ma Leao non ce la fa

In pochi giorni, 5 per l’esattezza (viaggio compreso), Sergio Conceicao dovrà preparare l’esordio al Milan: l’appuntamento è a Riyadh per la Supercoppa Italiana, l’avversario, ironia del destino, è la Juventus di suo figlio Francisco.

Il tecnico portoghese ha recuperato in tempo Pulisic, ma non Leao: l’infortunio al flessore sinistro è quasi risolto, ma l’attaccante non verrà rischiato. Per quanto riguarda il modulo si va verso il 4-3-3 con Jimenez – trait d’union con Fonseca – avanzato nel tridente d’attacco.

Milan, Conceicao prepara l’esordio

Sergio Conceicao è carico e motivato. Il 30 dicembre s’è preso il Milan e non vuole mollarlo, almeno fino al termine della stagione. Poi, risultati alla mano, la dirigenza rossonera valuterà il suo lavoro, tenendo conto dell’arrivo in corsa in un momento delicato.

Il portoghese in soli 5 giorni, viaggio in Arabia Saudita e rifinitura compresi, dovrà imprimere il suo credo a una squadra stordita dal cambio di allenatore, da settimane di musi lunghi e malumori, di esclusioni eccellenti (vedi Theo Hernandez), faccia a faccia e punizioni (Jimenez e Liberali titolari nello scialbo 0-0 contro il Genoa).

Il Milan riparte da Conceicao e il destino non poteva non fargli uno scherzetto: per il primo atto dell’esperienza in rossonero, l’ex centrocampista di Parma, Lazio e Inter dovrà battersi con il figlio Francisco, che in pochi mesi ha conquistato i cuori dei tifosi juventini, di Giuntoli e Thiago Motta. A Riyadh, il Milan affronta la Juventus, con in palio la qualificazione alla finale di Supercoppa Italiana, contro una tra Inter e Atalanta, che si sfideranno stasera al Al-Awwal Park.

La prima di Conceicao col 4-3-3, ma Leao è out

Il primo Milan di Sergio Conceicao dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, che può tranquillamente trasformarsi in un 4-2-3-1 grazie alla duttilità tattica di Reijnders, l’uomo più in forma in casa rossonera. Dalla sua posizione dipenderà lo schieramento del Milan in base alle situazioni e al risultato.

La buona notizia per Conceicao è il recupero di Pulisic, la cattiva è l’assenza di Leao: l’attaccante ha quasi recuperato dall’infortunio al flessore sinistro, ma non verrà rischiato per evitare pericolose ricadute. Si accomoderà in panchina, per fare gruppo. Davanti a Maignan ci saranno Emerson Royal e Theo Hernandez sulle corsie laterali; Gabbia con Thiaw al centro della difesa. Non mancano le noie pure nel reparto arretrato: Terracciano lamenta ancora problemi alla spalla.

A centrocampo la novità sarà Bennacer, che non gioca titolare dal 17 agosto (2-2 in campionato contro il Torino). Accanto a lui Fofana al centro e Reijnders ad agire sull’altro lato. L’olandese è stato avanzato da Fonseca sulla trequarti e in quella posizione s’è fatto valere, segnando anche tanto. Non ci sarà Loftus-Cheek, pure lui non ancora al meglio, ma di sicuro tra i più papabili per il ruolo di mezzala nel 4-3-3 di Conceicao.

In attacco, con il tridente, è Morata il perno centrale: lo spagnolo è favorito su Abraham e partirà dal 1’ contro la Juventus. Ai suoi lati il recuperato Pulisic e probabilmente Jimenez, avanzato di qualche decina di metri nel tridente offensivo: il 19enne spagnolo è in forma e complice il forfait di Leao e i problemi fisici che si porta dietro Musah, sarà lanciato dall’inizio.

Le parole di Conceicao in conferenza

Prima conferenza prepartita per Sergio Conceicao che anche davanti ai giornalisti mantiene l’aspetto da “sergente di ferro” come è stato descritto in questi giorni: “Ho trovato una squadra umile che vuole imparare e vuole capire cosa vuole l’allenatore. E’ questa la base per lavorare con qualità. Avrei voluto più tempo per lavorare ma sapevo che sarei stato in questa situazione. Affrontare mio figlio? Non sono emozionato, a casa sono il padre di Francisco, domani sarà un avversario. E lui la pensa allo stesso modo”.