Milan, Theo ha fatto cambiare idea a Fonseca, cosa ha detto al tecnico per tornare titolare

Il dialogo ha sciolto le riserve tra le parti riabilitando la posizione del francese. Il terzino tornerà a giocare dal 1' nel posticipo con la Roma

Che nessuno dica che Paulo Fonseca non sia uomo flessibile, in grado di cambiare idea se necessario. A convincerlo a rivedere le proprie scelte è stato Theo Hernandez, nuovamente titolare dopo un periodo trascorso in naftalina. In che modo? Attraverso un dialogo tra le parti avvenuto ieri a margine dell’ultimo allenamento. Il difensore francese ha fatto capire la sua voglia di giocare, il portoghese gli ha chiesto di dare di più manifestandosi pronto a restituirgli fiducia.

Theo ha convinto Fonseca: di nuovo titolare

Se questa sia una storia da “e vissero tutti felici e contenti” lo dirà il campo e soprattutto il tempo. Ma intanto per il Milan la notizia più importante è che Theo Hernandez sia nuovamente ed effettivamente reinserito in gruppo. Anche stasera il terzino francese sarebbe finito in panchina, qualora non ci fosse stato il citato chiarimento con Paulo Fonseca. Se entrambe le parti sono pronte a resettare il passato si può davvero ricominciare da zero.

Pacifica convivenza per una causa comune

Nelle scorse settimane sembrava ormai già tutto scritto per un divorzio, anche imminente. Invece a volte basta parlarsi per smussare ogni spigolo o quanto meno tornare ad una pacifica convivenza per una causa comune. Da parte di Paulo Fonseca la decisione sembra saggia, anche perché la sua panchina saldissima non è mai stata. Probabilmente neppure nel giorno della nomina, con i tifosi poco convinti già in partenza e figurarsi dopo i primi risultati non ottimali.

Le scelte in vista del big match con la Roma

Insomma, questa sera rivedremo nuovamente Theo sulla corsia mancina in quello che è il suo posto naturale. Ma Jimenez verrà comunque riconfermato titolare: nessuna bocciatura per il terzino spagnolo che aveva sostituito proprio il francese in questo periodo di transizione. Il 19enne di Leganés sarà spostato qualche metro più avanti, complice l’assenza di Leao. Mancherà pure Pulisic: altro bel guaio per Fonseca che potrà fare affidamento comunque sul recupero di Morata. Per battere la Roma e migliorare una classifica complicata servirà il migliore Hernandez: ok la comunicazione ma la vera risposta serve in campo.