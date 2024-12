Milan, Fonseca per la Roma perde anche Pulisic e fa chiarezza su Theo e Tomori

Per l'ultima del 2024 a San Siro arriva la Roma, il tecnico: "Per me è una gara speciale, ma voglio solo vincere. Mercato? La società è attenta"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sfida al passato. Paulo Fonseca ritrova la Roma nel big match di San Siro che il suo Milan non può steccare se intende chiudere il 2024 con un sorriso. Tanti i temi toccati: dalla telenovela Theo al punto sull’infermeria, passando per il mercato e la possibile partenza di Tomori.

Verso Milan-Roma: Fonseca sfida il suo passato

Sarà una partita speciale per il tecnico del Milan, che ha allenato la Roma per due stagioni prima dell’esperienza in Francia sulla panchina del Lille. “È un gran club, una grande città. Hanno una squadra forte, con buoni giocatori e un grande allenatore che ha vinto tanto” ha esordito Fonseca nella conferenza stampa della vigilia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Per me è sempre speciale affrontare la Roma, ho amici lì. Ma quando entrerò in campo sarà come contro tutte le altre squadre: voglio solo vincere”.

Il punto sugli infortuni: nuovo infortunio per Pulisic

L’emergenza continua in casa Milan. Fonseca sperava di poter fare affidamento su Pulisic, ma l’americano è stato frenato da un nuovo problema. “Mi aspettavo di averlo – confessa il lusitano -. Lui sta bene, ma in questi ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia e non si è allenato con noi. Si tratta di un fastidio avuto durante il processo di recupero: non è pronto neanche per la panchina”.

Quindi continua: “Loftus-Cheek sta molto meglio, la settimana prossima ci sarà. Morata sta bene. Bennacer sta molto bene ed è motivato: non ha i 90 minuti, ma giocherà. Musah e Leao sono in ritardo, vediamo se per la Supercoppa possiamo recuperarli”.

Telenovela Theo Hernandez: Fonseca fa il punto

Theo ha lavorato anche durante le feste, perché “ha bisogno di recuperare fisicamente – ha spiegato Fonseca -. Ho parlato con lui ed è consapevole che può fare molto meglio. Dopo averlo visto negli ultimi due giorni, sono positivo”.

Giocherà dal primo minuto? L’allenatore non si sbilancia: “Dobbiamo aspettare e vedere”. L’ago della bilancia è rappresentata da Jimenez, che potrebbe essere impiegato come terzino sinistra oppure come esterno alto al posto di Leao. “Domani giocherà, poi vedremo in che posizione”.

Mercato Milan, il tecnico sulla cessione di Tomori

“Che cosa ho chiesto a Babbo Natale sul mercato? Noi stiamo valutando le situazioni, la società è attenta. Faremo ciò che è meglio per la squadra” assicura Fonseca.

Quando gli viene chiesto della possibile cessione di Tomori, l’ex Roma sembra cadere dalle nuvole: “Non ne abbiamo parlato, per me è una novità. Tomori è un gran professionista: lavora sempre bene, anche se non gioca. Non ha mai cambiato atteggiamento e giocatori così sono importanti per me”.