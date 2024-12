Theo e Fonseca: il caso resta aperto, lo sfuriata del tecnico alla presenza della squadra

Ancora scintille tra il tecnico e il terzino scivolato in panchina dopo il duro sfogo di Fonseca contro la Stella Rossa: in ballo c'è anche il rinnovo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il sipario sul 2024 del Milan calerà con il big match di campionato contro la Roma per poi rialzarsi nel 2025 con la partita di Supercoppa con la Juventus. Intanto l’anno del Diavolo si chiude con la grana Theo Hernandez, ai ferri corti o quasi con Fonseca.

Milan, il caso Theo Hernandez non è ancora rientrato

Fonseca ha usato con Theo lo stesso pugno duro avuto a fine ottobre con Rafa Leao, rigenerato – seppure ancora discontinuo – dalle tre panchine accumulate in quattro partite. Dopo l’attacco ai calciatori nel post Milan-Stella Rossa, il laterale francese ex Real Madrid è scivolato in panchina. Fuori col Genoa. Fuori pure col Verona, anche se poi è stato gettato nella mischia alla mezzora per rimpiazzare l’infortunato Leao.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al suo posto avanza il classe 2005, sempre scuola Real, Alex Jimenez. Lo spagnolo aveva dimostrato carattere e personalità già la scorsa stagione con Pioli e poi con la maglia del Milan Futuro in Serie C. E si è confermato negli ultimi 180 minuti, tanto da indurre il tecnico portoghese a esclamare che “in questo momento è il titolare” sulla corsia mancina.

Fonseca-Theo: è ancora alta tensione, la sfuriata

Un ragazzino di 19 anni rischia di soffiare il posto a quello che è considerato uno dei più forti terzini del pianeta. Le prossime due partite saranno molto indicative: Theo resterà in panchina anche contro la Roma e anche in Supercoppa? Certo è che Fonseca non è affatto contento del rendimento e dell’atteggiamento di Hernandez e, come rivela La Gazzetta dello Sport, lo ha detto apertamente anche davanti ad alcuni compagni di squadra.

Ma si tratta pur sempre di uno dei top player del Milan e per questo va recuperato. A tal proposito, l’allenatore lusitano ha assicurato per Theo la panchina “non è mai una punizione, ma è per farlo tornare nella condizione migliore. Per me resta il miglior terzino del mondo, però ha giocato tanto e non ha trovato ancora la migliore condizione fisica”. Le prossime mosse dell’ex Roma aiuteranno a comprendere meglio la situazione.

Rinnovo Hernandez: futuro lontano da Milano?

A rendere il tutto più complicato c’è la questione contrattuale. Theo andrà in scadenza a giugno 2026 e, proprio nei giorni scorsi, il Milan ha incontrato l’agente per discutere del rinnovo. Le sensazioni sono positive, ma il rapporto con Fonseca potrebbe aprire a nuovi scenari.

Anche in caso di prolungamento, infatti, la permanenza del calciatore nel capoluogo lombardo non sarebbe scontata. Soprattutto se alla porta dovesse bussare una big del Vecchio Continente.