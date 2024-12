Milan: Fonseca vuota il sacco su Theo Hernandez, poi invia un messaggio ai tifosi

Il tecnico portoghese parla della decisione di mandare il terzino in panchina: “Non è stata una punizione”. Poi apre all’impiego di Camarda domani contro il Verona

La volontà di recuperare Theo Hernandez, la difesa del lavoro svolto finora al Milan e un messaggio ai tifosi in piena contestazione: questo e molto altro nella conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia del match dei rossoneri con il Verona.

Milan, Fonseca spiega l’esclusione di Theo Hernandez

Nessuna punizione, se Theo Hernandez è finito in panchina è solo perché deve recuperare la migliore condizione: questa la spiegazione che Paulo Fonseca ha dato in conferenza stampa all’esclusione del terzino francese dalla formazione scesa in campo la scorsa settimana contro il Genoa. “Come faccio sempre abbiamo parlato prima della partita – ha raccontato il tecnico del Milan parlando del terzino -. Per me la situazione di Theo è facile da spiegare. Ha giocato tanto, è stato in nazionale. Non ha ancora trovato la miglior condizione fisica, magari ha bisogno di ritrovare le condizioni per stare bene”.

Insomma per Fonseca la scelta di mandare in panchina Theo Hernandez non è stata la conseguenza della sfuriata avuta dopo la faticosa vittoria sulla Stella Rossa. “Theo è importantissimo per noi – ha ribadito l’allenatore -. Non è mai una punizione per lui, è semplicemente per farlo tornare nella condizione migliore. Continuo a dire che per me è il miglior terzino del mondo”.

Fonseca difende i progressi del Milan

Davanti ai giornalisti, però, Fonseca ha anche difeso il suo lavoro e i progressi che, a suo parere, il Milan avrebbe compiuto dall’inizio della stagione. “Lavoriamo valutando quello che succede in partita – ha spiegato il tecnico portoghese -. Per esempio: abbiamo avuto un problema di difesa in area a Cagliari, lavoriamo su questo problema. Mai da Cagliari il Milan ha avuto lo stesso problema sui cross”.

“La squadra è migliorata in tante cose – ha poi aggiunto Fonseca -, anche se so che i risultati non lo dimostrano. Quali sono le partite in cui abbiamo avuto problemi tattici, o partite in cui l’altra squadra è stata molto più brava di noi? Un tempo contro il Liverpool, lì non abbiamo avuto possibilità. Poi altre non ne ricordo. È una questione di testa, di atteggiamento: è questo il problema principale della squadra”.

Fonseca manda un messaggio ai tifosi del Milan

Fonseca ha anche commentato la contestazione da parte dei tifosi del Milan, lanciando loro un messaggio. “Tutti noi capiamo la frustrazione dei tifosi – le parole dell’allenatore – devo dire che non c’è nessuno che vuole vincere più di noi. Lavoriamo per vincere, capiamo i tifosi. I ragazzi sono forti, capiscono i tifosi. Quello che possiamo fare è lavorare per cambiare i risultati, i tifosi lo meritano. Questo è quello che possiamo fare, capendo e rispettando la protesta dei tifosi”.

Milan, Fonseca apre all’utilizzo di Camarda contro il Verona

Infine, parlando degli infortuni e della formazione di domani contro il Verona, Fonseca ha lasciato intendere che il 16enne Francesco Camarda troverà nuovamente spazio, anche se non ha chiarito se giocherà o meno dal primo minuto. “Può giocare Camarda, può giocare qualche giovane… Domani i giovani saranno con noi e qualcuno giocherà”, ha dichiarato il tecnico, spiegando poi che il Milan si schiererà comunque con una sola punta centrale: “Ad inizio settimana ho pensato alla possibilità di avere due attaccanti insieme, Abraham e Camarda. Ma con la situazione di Morata penso che non possiamo cominciare con due attaccanti”.