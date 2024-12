Milan, lo sfogo di Virdis per la festa. E Leao tende la mano a Theo

Sui social l’ex centravanti si chiede perché non siano stati fatti i nomi dei campioni che hanno sfilato al Meazza. E su Instagram messaggio di solidarietà di Rafa al francese

In casa Milan le polemiche social si sommano ai problemi di campo: Pietro Paolo Virdis, tra i campioni del passato intervenuti alla festa per i 125 anni del club, si è lasciato andare a uno sfogo sul web in merito alla sfilata di ieri. Intanto su Instagram è spuntato il messaggio di solidarietà di Rafa Leao a Theo Hernandez, escluso ieri da Paulo Fonseca. E oggi l’agente di Theo ha incontrato la dirigenza: le sue dichiarazioni sembrano una mano tesa verso tecnico e società.

Lo sfogo social di Virdis sulla festa del Milan

I tifosi del Milan presenti ieri allo stadio Meazza hanno potuto riabbracciare e applaudire un gran numero di campioni del passato che hanno scritto la storia del club rossonero. Tra loro c’era anche Pietro Paolo Virdis, centravanti che col Milan ha giocato per 5 stagioni dall’84 all’89, conquistando uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Italiana e portando a casa anche il titolo di capocannoniere nell’86-’87.

Dopo la festa, però, Virdis s’è lasciato andare a uno sfogo polemico sui social: “Una domanda però ce la siamo posti tutti noi… – esordisce Virdis nel suo post – tu, società, organizzi una festa per questa importante data… fai venire campioni dall’Olanda, dal Brasile, da Monza, da Milano… li fai sfilare a centrocampo reggendo i trofei della nostra storia, che restano nella storia del calcio e non dici i nomi?????”.

Gli ex rossoneri, infatti, non sono stati annunciati al pubblico di San Siro. “Non li elenchi con l’enfasi solita che accompagna la recita di ogni formazione prima di ogni partita?? Perché?… domando per degli amici”, conclude Virdis sollevando un quesito che non fa che rendere ancora più ampia la spaccatura tra il club e i suoi tifosi.

Milan, la foto di Leao per Theo Hernandez

Un’altra spaccatura, intanto, il Milan la vive all’interno dello spogliatoio. Dopo le dure dichiarazioni post-Stella Rossa Paulo Fonseca è passato ai fatti, lasciando in panchina per tutta la gara Theo Hernandez nella gara di ieri col Genoa: una mossa che conferma come le parole del tecnico (“non tutti danno tutto per vincere”) fossero rivolte proprio al terzino francese.

Al termine dell’incontro, però, Theo Hernandez ha incassato la solidarietà di Rafa Leao. L’attaccante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme a Theo accompagnato dall’immagine di un cuore – simbolo dell’affetto per lui – e di una clessidra, a significare che il tempo passerà e presto il francese tornerà in campo.

Theo Hernandez, dall’agente mano tesa al Milan

Per ora, però, la situazione tra Theo Hernandez e Fonseca resta tesa. Vedremo se il tecnico portoghese tornerà a dare fiducia al terzino nelle prossime giornate, intanto la loro querelle rischia di influire sulla delicata trattativa per il rinnovo di contratto del giocatore, in scadenza nel 2026.

Oggi l’agente di Theo, Manuel Garcia Quilon, è stato avvistato a Milano: lo ha comunicato Marca, secondo cui il procuratore sarebbe arrivato in città per parlare con i dirigenti del Milan. Intercettato da Calciomercato.com, Quilon ha provato a tendere una mano a Fonseca e alla società. “La panchina? È una scelta che non compete a Theo, bisogna rispettare i compagni e le scelte dell’allenatore – ha detto Quilon -. Anche Leao è stato in panchina in questa stagione. Sono venuto qui per parlare di alcuni aspetti fiscali del contratto di Theo. Rinnovo? Non abbiamo parlato oggi di questo tema, ma lo abbiamo detto e lo ripetiamo ancora, Theo vuole rimanere al Milan, vuole rinnovare con il Milan”.