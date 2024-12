Milan, il post di Maldini per i 125 anni di storia scatena la bufera

L'ex bandiera del club, estromesso dalla serata di festa della storia dei rossoneri, ha rotto il suo silenzio sulla vicenda con un post sui social

Paolo Maldini rompe il silenzio sui 125 anni del Milan. Tra i grandi assenti alla festa di San Siro c’è stata di sicuro l’ex bandiera dei rossoneri che non ha preso parte alla celebrazione polemicamente, nonostante l’invito ufficiale dalla società. Doveva essere una festa ma è finita tra i fischi. San Siro già nel prepartita aveva fischiato Zlatan Ibrahimovic, rappresentante della società, con uno striscione della Sud a sancire che quel vecchio Milan “non c’è più”. Il momento in cui lo stadio esplode però è il triplice fischio che sancisce lo 0-0 casalingo contro il Genoa, quando il coro “ci avete rotto il c…” si fonde con la contestazione alla squadra, e non solo, per una stagione ben al di sotto delle aspettative. A lanciare un messaggio tagliente sulla gestione della festa dei Diavoli è stato l’ex capitano Paolo Maldini che, finora, aveva taciuto: sul web si è scatenata una bufera.

Il post di Maldini per la festa dei 125 anni di storia

Paolo Maldini ha atteso la mezzanotte per celebrare il Milan. Con un post sui social, caratterizzato da un collage di immagini storiche che ritraggono la famiglia Maldini con la maglia rossonera (da Cesare a Daniel), l’ex difensore e bandiera del club ha voluto così omaggiare la storia dei Diavoli e ricordare a tutti il rapporto che per anni ha caratterizzato la sua famiglia con i meneghini: “Auguri AC Milan per i tuoi 125 anni. Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia è memoria”.

I calciatori del Milan mettono like e commentano il post di Maldini

Al post di Maldini, arriva il sostegno incondizionato da parte di molti giocatori attuali e non del Milan: Theo, Leao, Calabria, Maignan (guarda caso proprio i senatori che hanno un rapporto conflittuale con la gestione attuale), Adli e anche l’ex rossonero Tonali hanno messo like e commentato il post con diversi cuori. Un segno di sicuro d’affetto ma anche di riconoscenza verso il lavoro svolto da Maldini come dirigente del club, prima della sua epurazione.

I tifosi rossoneri sostengono Maldini e attaccano la società

“Bravo Paolo, hai ricordato a tutti cosa soprattutto CHI abbia fatto la storia del Milan”. Si scatenano i tifosi sul web in sostegno di Paolo Maldini, estromesso dalla serata di festeggiamenti del club.

C’è poi chi scrive: “Sempre per sempre, dalla stessa parte, tu mi troverai” con riferimento al brano di De Gregori, tornato in auge grazie ad un recente martellamento di spot pubblicitari. E ancora: “Che delusione il Milan, non invita un uomo che ha fatto la sua storia… Che fine che abbiamo fatto… Con Berlusconi una cosa del genere non sarebbe mai accaduta”.

Non si placano gli animi sul web: “Paolo prima o poi il Milan tornerà ai milanisti, ti aspettiamo”. E ancora: “Ibrahimovic ti stai facendo odiare per come tu stia squallidamente gestendo tutto!” E infine: “Per colpa di uno zingaro abbiamo dovuto rinunciare ad un vero Signore del calcio, Paolo Maldini”.

