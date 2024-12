Milan, Xavi il post Fonseca per la stampa spagnola. Un grande ex sponsor di Mancini

Sarebbe già iniziata la trattativa con l'allenatore catalano, motivato dal poter lavorare con Leao, inseguito a lungo quando era al Barça. Per Evani l’uomo giusto è l’ex c.t.

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan punta ad avere Xavi in panchina al posto di Paulo Fonseca: questa la notizia che rimbalza dalla Spagna, secondo cui il club avrebbe già avviato una trattativa con l’ex tecnico del Barcellona. Intanto l’ex rossonero Chicco Evani sponsorizza Roberto Mancini.

Milan, Xavi il successore designato di Fonseca

La dirigenza del Milan viene indicata ormai da settimane dai tifosi rossoneri come la principale responsabile dei continui alti e bassi della squadra. Anche per questo motivo Zlatan Ibrahimovic e l’a.d. Giorgio Furlani starebbero pianificando una mossa volta a dare una scossa alla stagione e a riconquistare la fiducia dei milanisti: dopo averlo scelto e poi difeso, i dirigenti del Milan sarebbero ora pronti a scaricare Paulo Fonseca per affidare la squadra ad un nuovo allenatore, Xavi Hernandez.

Milan, la trattativa con Xavi a uno stadio avanzato

La notizia arriva dalla Spagna, a riportarla è il quotidiano catalano El Nacional che fornisce alcuni interessanti dettagli volti a confermarne l’autenticità. Il Milan, infatti, non avrebbe soltanto contattato Xavi, senza contratto dopo la fine della sua esperienza al Barcellona, ma sarebbe anche in una fase di trattativa avanzata con l’allenatore catalano.

Xavi sarebbe molto felice di approdare al Milan, che considera una squadra competitiva ai massimi livelli: l’allenatore, in particolare, sarebbe molto felice di poter lavorare con Rafa Leao, giocatore che stima e che nelle scorse stagioni ha provato a portare senza successo al Barcellona.

L’ex Milan Evani sponsor di Mancini in rossonero

In Italia, invece, il nome più caldo per l’eventuale sostituzione di Fonseca resta quello di Roberto Mancini. In favore dell’ex c.t. s’è speso anche una vecchia gloria del Milan, Chicco Evani, secondo cui Mancini sarebbe l’uomo giusto per risollevare i rossoneri e gestire una situazione delicata come quella venutasi a creare con i tifosi. “Per Roberto parla il suo curriculum – ha dichiarato l’ex centrocampista rossonero a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 – ha già allenato squadre importanti e ha esperienza da vendere”.

Evani conosce benissimo Mancini, insieme al quale ha vinto una Coppa Italia alla Sampdoria. “Ho giocato insieme a Mancini e aveva un certo tipo di carattere – ha concluso Evani -, ma da allenatore è riuscito a smussarlo. Riporterebbe quello spirito di gruppo che in questo momento vedo mancare al Milan”.