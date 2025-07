Milan, la suggestione Galliani cresce tra i tifosi: le parole di Scaroni alimentano la nostalgia per il “Condor”

Le dichiarazioni del presidente sulla strategia di mercato per Jashari diventano un boomerang: sui social i supporter rossoneri auspicano il ritorno dell’ex dirigente

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È Adriano Galliani il vero sogno dei tifosi del Milan. La suggestione di un ritorno dell’ex dirigente rossonero cresce sul web, alimentata anche dalle parole di Paolo Scaroni: le dichiarazioni sulla trattativa per Ardon Jashari si sono rivelate un boomerang per il presidente rossonero, criticato dai milanisti che sui social si augurano il ritorno del “Condor”.

Milan, la suggestione Galliani

Più che l’acquisto di Ardon Jashari o del bomber chiesto da Massimiliano Allegri, i tifosi del Milan sognano il ritorno in rossonero di Adriano Galliani. Una possibilità che appare remota, ma che è tornata d’attualità negli ultimi giorni sotto forma di indiscrezione: dopo aver concluso la cessione del Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures, l’ex a.d. del Milan si sarebbe proposto come consulente esterno del club rossonero, senza un incarico formale. Un semplice rumour – finora non è spuntato nulla di concreto circa un possibile ritorno di Galliani in rossonero – che è bastato però per scatenare la nostalgia dei tifosi rossoneri verso il “Condor”, lo stratega dell’epoca d’oro del Milan berlusconiano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’autogol di Scaroni su Jashari

Oggi come benzina su quelle voci sono poi arrivate le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan che si è avventurato in alcuni commenti sulle strategie di mercato, in particolare sulla difficile trattativa con il Bruges per il centrocampista Ardon Jashari. “Non vogliamo offrire troppo. Ma lui vorrebbe venire a tutti i costi”, ha detto Scaroni, senza immaginare di esporsi a una pioggia di critiche da parte dei tifosi del Milan.

Le critiche a Scaroni e la nostalgia del Condor

Le parole su Jashari hanno infatti rinfocolato l’astio che molti tifosi del Milan nutrono per Scaroni e, al tempo stesso, alimentato il sentimento di nostalgia verso il “Condor” Galliani. “Capite perché deve esserci una persona come Galliani a rappresentarci? Scaroni non ne fa mezza giusta!”, commenta AB su X ripostando le dichiarazioni del presidente del Milan. “Spero che le voci su Galliani siano vere, Scaroni deve togliersi dalle scatole, ha rotto”, aggiunge Diego. “Quello tra Scaroni e Galliani sarebbe l’update più grande nella storia dell’umanità, subito dopo l’invenzione dell’elettricità”, esagera Angelo.

“Galliani deve venire al posto di Scaroni e va piazzato fisso in Lega a fare politica, questo è il suo ruolo perfetto”, scrive Andrea, andando oltre le semplici operazioni di mercato. “Speriamo che la roba di Galliani sia vera, Scaroni ha dimostrato ancora una volta di essere impresentabile come presidente dell’AC Milan”, il parere di Manuel. “Quando diciamo che il Milan avrebbe bisogno di una figura come Galliani pensiamo ad esempio a questa ultima uscita non proprio dialetticamente felice di Scaroni”, commenta Sherlock. “Galliani per Scaroni sarebbe come Allegri per Fonseca”, la sintesi di Eno11.