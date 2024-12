Milan, Fonseca verso un'altra rivoluzione: la squadra tipo non esiste più

Un po' per gli infortuni e un po' per scelte tecniche l'allenatore vara un'altra formazione per la Roma. In poco più di 4 mesi è cambiato tutto

Se sia sintomo di coraggio, di ammissione di qualche errore o di confusione lo si scoprirà alla fine, fatto sta che Paulo Fonseca ha pronta un’altra rivoluzione per il suo Milan, atteso all’ultima gara del 2024 con la Roma prima della trasferta araba per la Supercoppa.

Dalla prima giornata a oggi, quanti cambi

Non è una novità per il tecnico portoghese che in questi burrascosi quattro mesi e passa sulla panchina rossonera ha modificato, limato quando non addirittura stravolto l’ossatura della squadra, alla ricerca della quadratura perfetta. Prendete la prima formazione schierata col Torino alla prima giornata a San Siro: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers, Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. Di questi solo tre, ovvero il portiere Maignan, Thiaw e Chukwueze dovrebbero giocare dal 1′ contro la squadra di Ranieri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivoluzione in attacco

Dopo aver messo mano alla difesa, eleggendo la coppia Tomori-Thiaw come quella più affidabile tra i centrali, dopo aver cambiato gli esterni, facendo fuori Theo, ed aver mescolato le carte a centrocampo, ora la rivoluzione arriva in attacco. Nell’ultima partita dell’anno, contro la Roma, Fonseca potrebbe cominciare con Chukwueze, Reijnders e Jimenez dietro Abraham.

Leao ko, si aspetta Pulisic

Pesa ovviamente molto il problema al flessore di Leao, che salterà almeno le prossime due partite, mentre Pulisic per la semifinale di Supercoppa dovrebbe recuperare e Okafor è fermo per la lesione al soleo. Fonseca spera di avere al meglio per la Supercoppa Morata che finora ha segnato 4 gol in campionato e uno – a Madrid – in Champions, in 17 presenze complessive.

Non è il capocannoniere della rosa, superato da Christian Pulisic e anche da Tijjani Reijnders, appaiati a 8 reti. Non è neanche al terzo posto, occupato da Rafa Leao autore di 6 gol. Al momento il numero sette rossonero è quarto in classifica insieme a Tammy Abraham che ai blocchi di partenza e nelle gerarchie attuali è la sua riserva. Questa la probabile formazione del Milan per la partita con la Roma:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Abraham.