Milan, Mosquera il successore di Tomori: chi è il difensore del Valencia che piace ai rossoneri

Il Milan ha già individuato il possibile erede di Tomori, bocciato da Fonseca: si tratta del 20enne Cristhian Mosquera, punto fermo del Valencia col contratto in scadenza nel 2026.

Il mercato del Milan potrebbe infiammarsi a gennaio con la partenza di Tomori, bocciato da Fonseca. La cessione del difensore inglese, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, potrebbe spalancare le porte a un nuovo innesto: nel mirino è finito il 20enne Cristhian Mosquera, perno del pacchetto arretrato del Valencia.

Milan, chi è Mosquera: una vita a Valencia

Mosquera ha spento 20 candeline lo scorso giugno, un compleanno reso speciale dall’oro conquistato ai Giochi di Parigi con la Spagna. Cristhian sul gradino più alto del podio. Eppure da piccolo avrebbe potuto imboccare tutt’altra strada. Già, perché prima di dedicarsi completamente al calcio il talento nato ad Alicante da genitori colombiani ha praticato anche basket e Futsal. A 9 anni, poi, è entrato a far parte del settore giovanile dell’Hercules, tre anni dopo il passaggio al Valencia.

Tutta la trafila nelle selezioni giovanili, fino al debutto in prima squadra in Liga avvenuto il 19 gennaio 2022 contro il Siviglia. Da quel momento Mosquera ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano, diventando un punto fermo della retroguardia del Che. In questa stagione è sempre partito titolare, saltando solo gli ultimi 10′ della sfida col Real Valladolid.

Perché potrebbe lasciare il Valencia già a gennaio

Sono due le ragioni che potrebbero indurre il Valencia a privarsi della sua stella già alla riapertura del mercato a gennaio. Il contratto del difensore è in scadenza a giugno 2026 e, al momento, non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo.

Inoltre la situazione di classifica dei pipistrelli è drammatica: la squadra che proprio nel giorno di Natale è stata affidata a Carlos Corberán, erede dell’esonerato Ruben Baraja, è penultima in classifica e rischia seriamente la retrocessione in Segunda Division. Insomma, la finestra invernale di mercato potrebbe essere l’ultima grossa opportunità per incassare 30 milioni dalla cessione di Mosquera. Con il Milan spettatore più che mai interessato.

Le caratteristiche di Mosquera: un gigante per Fonseca

Alto 191 centimetri e destro di piede, Mosquera è un difensore che potrebbe tornare molto utile a Fonseca e con margini di miglioramento elevati vista l’età. Veloce nonostante la stazza, è dotato di senso della posizione, personalità e soprattutto resistenza. Fisicamente è un ‘robot’. Pensate: è dall’agosto del 2023 che non salta una partita nel massimo torneo spagnolo.

Il Milan ci pensa, ma prima di investire una somma considerevole per un nuovo centrale dovrà piazzare Tomori, che in Italia è seguito da Napoli e Juventus e vanta numerosi estimatori anche in Premier League.