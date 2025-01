Milan, le scuse di Ibrahimovic in stile Fonzie scatenano la bufera sul web

Il dirigente svedese resta nel mirino dei tifosi dopo la surreale gestione dell’esonero di Fonseca, il viaggio a Riad e la carica alla squadra

Stasera raggiungerà Riad e domani parteciperà al pranzo con l’ambasciatore italiano Baldocci insieme ai vertici della Lega e ai rappresentanti delle altre squadre impegnate in questa Supercoppa. Ibrahimovic, dopo le scuse per la gestione del post Milan-Roma a Fonseca e ai tifosi milanisti nella conferenza stampa di presentazione di Conceiçao, ha già dato la carica alla squadra nelle ore precedenti all’arrivo a Milanello del tecnico ex Porto, ma le starà comunque vicino per far sentire la presenza della proprietà. L’eco delle sue parole non si è ancora spento, però.

Le scuse di Ibra in conferenza

Incassate critiche da destra e da sinistra per la gestione dell’esonero di Fonseca, ieri lo svedese ci ha messo la faccia, chiedendo ufficialmente scusa. Per uno come lui, alla Fonzie, un esercizio non facilissimo: “Voglio ringraziare Paulo Fonseca per quello che ha fatto, per il professionista che è e massimo rispetto per lui – aveva precisato il Senior Advisor di RedBird -. Il motivo dell’esonero è la mancanza di risultati e quando sei al Milan i risultati sono fondamentali.

Fonseca è stato esonerato subito, abbiamo fatto un errore nel mandarlo in conferenza stampa dopo la partita con la Roma. Abbiamo fatto un errore e chiediamo scusa ai tifosi, non siamo soddisfatti anche noi e non saremo soddisfatti fin quando non raggiungeremo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno di questi. La responsabilità non è solo dell’allenatore ma va condivisa con tutti, dobbiamo prendercela tutti. Nel bene e nel male, il Milan è sempre pronto per il prossimo step, si è sempre preparati nel bene e nel male, non c’è scelta fatta nel panico”.

I tifosi non perdonano Ibra

Fioccano i commenti: “Le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa sono significative. Chiedere scusa non è cosa frequente a nostri giorni, soprattutto quando l’esposizione mediatica è altissima. Sono convinto che gli errori commessi serviranno per fare meglio in futuro” e poi: “Faccio un passo indietro.. ma oggi credo si sia visto chi aveva scelto Fonseca come allenatore. Cioè Furlani e Moncada.. oggi Ibrahimovic ha messo la faccia per gli errori . Moncada e Furlani no”, oppure: “Ibrahimovic nel Milan non conta veramente niente, è stato messo lì a fare da parafulmine alle decisioni che prendono in società…brutta fine per il gattino svedese”

C’è chi osserva: “Sono l’unica che trova le scuse di Ibrahimovic tardive e troppo sbrigative…Meglio di niente!? Per me sono Niente” e poi: Non ripara niente per Fonseca, il mister é stato trattato come spazzatura, in modo indegno e sinceramente le scuse sono solamente una farsa che dovrebbe solamente far vergognare ancora di più ” e anche: “Io avrei esonerato Ibrahimovic figura inutile e squallida nel contesto del Milan”, oppure: “Avevano tutto il tempo e i modi per gestire questa situazione senza umiliare l’uomo, che tra l’altro si è dimostrato galantuomo fino alla fine”

Il web è scatenato: “Gestione ridicola e amatoriale, Ibra pagato per incasinare ulteriormente la catena di comando. Società e squadra allo sbando, ma la narrazione è sempre accondiscendente” e ancora: “Ibrahimovic ha sbagliato, e ha chiesto scusa solo per il movimento mediatico dai media e tifosi” e anche: “Io sono Zlatan e il mio lavoro è fare Zlatan. Mi sembra già abbastanza chiaro dove stia il problema” e infine: “Ibrahimovic non ha nemmeno l’idea, non solo di come si dovrebbe comportare un dirigente, ma nemmeno di come si dovrebbe comportare una persona che si reputi fino a prova contraria matura, adulta e vaccinata! Dove sta la personalità di un simile decerebrato? Solo nello sparare”