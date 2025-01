Supercoppa, la gara di oggi: orario, formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per il quadrangolare della Supercoppa italiana: l'Inter dà il via alla manifestazione contro l'Atalanta, poi in campo Juve e Milan

Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono pronte a contendersi la Supercoppa italiana, il primo trofeo della stagione, a Ryad in Arabia Saudita. Anche questa edizione si svolgerà con il nuovo format, che prevede due semifinali e una finale. L’anno scorso hanno alzato il trofeo i nerazzurri di Inzaghi, che daranno il via al torneo contro la Dea. Poi scenderanno in campo anche bianconeri e rossoneri per decidere la seconda finalista della manifestazione.

Supercoppa, dove vedere Inter-Atalanta: data, orario, formazioni

Il quadrangolare della Supercoppa italiana prende il via con la sfida tra l’Inter, vincitore dell’ultimo campionato, e l’Atalanta, finalista della scorsa Coppa Italia. Al momento sono le due squadre più in forma in Serie A, ma ci sarà solo un posto a disposizione per la finale e per conquistare il primo trofeo di questa stagione. La sfida si disputerà giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 20:00 (italiane), all’Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita, stadio che abitualmente accoglie l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli. La semifinale si potrà vedere in esclusiva TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Pochi dubbi nei nerazzurri con Inzaghi pronto a schierare il migliore undici, con Bisseck leggermente favorito su Darmian, mentre al centro della difesa ci sarà ancora De Vrij visto il forfait di Acerbi. Nella Dea invece il grande assente sarà Retegui e Gasperini dovrà scegliere il terzo attaccante oltre De Ketelaere e Lookman: ballottaggio a tre tra Pasalic, Samardzic e Zaniolo.

Partita: Inter-Atalanta

Data: 2 gennaio

Orario: 20 (italiane)

Diretta TV: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Se Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Supercoppa, dove vedere Juve-Milan: data, orario e formazioni

Il 3 gennaio scenderanno in campo anche la Juventus, detentrice della scorsa Coppa Italia, e il Milan arrivato secondo nella scorsa stagione. Il fischio d’inizio della semifinale è previsto per le ore 20:00 (italiane), all’Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita. La sfida si potrà vedere in esclusiva TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Sarà la prima partita di Conceicao sulla panchina rossonera e affronterà il figlio all’esordio. Resta quindi qualche dubbio sulla possibile formazione del Diavolo, visto il cambio di allenatore. Un occhio anche sulle condizioni di Leao e Pulisic, a riposo contro la Roma per evitare altre ricadute e da valutare per la Supercoppa. Non dovrebbe farcela invece Chukwueze, che ha subito un problema muscolare contro i giallorossi. I bianconeri hanno invece svuotato l’infermeria e si attendono novità solo su Weah. Motta si terrà i soliti nodi fino alla vigilia, soprattutto sul possibile schieramento di Nico Gonzalez dal primo minuto.

Partita: Juventus-Milan

Data: 3 gennaio

Orario: 20 (italiane)

Diretta TV: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Jimenez, Reijnders, Leão,; Morata. All. Conceicao.

Supercoppa, la finale: data, orario, diretta tv e streaming

Le vincenti delle due semifinali si sfideranno poi il 6 gennaio alle ore 20 (italiane) alla Kingdom Arena. La sfida si potrà vedere in esclusiva TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.