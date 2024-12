Milan, Fonseca esonerato: pronto Conceicao. Smentita lite con Ibra, lo sfogo dopo il rigore negato con la Roma

Ennesima giornata surreale per i tifosi rossoneri: il match contro i giallorossi è iniziato mentre si rincorrevano voci sul divorzio dal tecnico, col nome del successore.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ennesima serata surreale per il Milan e i suoi tifosi. Il match contro la Roma è iniziato mentre si rincorrevano voci e rumors a proposito di un esonero imminente di Paulo Fonseca, voci che – naturalmente – hanno avuto libero sfogo anche e soprattutto dopo l’1-1 contro i giallorossi di Ranieri, con tanto di nome e cifre relative al possibile nuovo tecnico, pure lui portoghese: Sergio Conceicao. In mezzo, la clamorosa espulsione di Fonseca dopo un rigore negato a fine primo tempo per contatto Pisilli-Reijnders.

Al termine della partita lo stesso Fonseca si è presentato regolarmente in sala stampa, dove ha confessato candidamente di non avere dubbi sul suo futuro sulla panchina rossonera. Ma le indiscrezioni sono proseguite, comprese quelle su Conceicao, atteso a Milano per formalizzare il suo approdo sulla panchina del Diavolo. E poco dopo mezzanotte, sono arrivate pure le conferme: ufficializzato l’esonero di Fonseca, in arrivo l’ex allenatore del Porto.

Milan tra Fonseca e Conceicao: tutte le voci

Piccolo riassunto della giornata: un paio d’ore prima di Milan-Roma diversi esperti di mercato, tra cui Gianluca Di Marzio di Sky, hanno rilanciato le voci sul possibile esonero di Fonseca. La posizione dell’allenatore considerata “mai così a rischio”. Poi, a partita contro i giallorossi già in corso, sono emerse voci e indiscrezioni relative al sostituto: Sergio Conceicao, appunto, con cui il Milan avrebbe già raggiunto un accordo fino al termine della stagione, con opzione per l’anno successivo.

Nelle ultime sette stagioni Conceicao ha guidato il Porto, lasciato nel corso dell’estate e con cui spesso ha fatto strada in Champions. Da giocatore in Italia ha militato in Lazio, Parma e Inter. Il figlio Francisco da quest’anno è in prestito dal Porto alla Juve: si incroceranno subito da avversari in Arabia Saudita, nella semifinale di Supercoppa italiana.

Milan-Roma, Fonseca espulso: il labiale choc

Nel frattempo contro la Roma sulla panchina del Milan s’è accomodato regolarmente Fonseca. Dopo i gol di Reijnders e Dybala, il tecnico è esploso poco prima dell’intervallo quando l’arbitro Fabbri non ha concesso un rigore ai rossoneri per un intervento dubbio in area di Pisilli su Reijnders. Furioso il tecnico del Milan, che prima si è rivolto a muso duro verso il quarto uomo Marcenaro – “Non è rigore? Non è rigore?” – e poi ha proseguito nelle sue proteste. Quando il direttore di gara lo ha espulso, le telecamere di DAZN hanno colto un labiale inequivocabile: “Hijo de puta”.

Ibra, i fischi dei tifosi e Conceicao in arrivo

Nell’immediato post partita si sono moltiplicate le indiscrezioni sul divorzio da Fonseca, con tanto di nuove voci sorprendenti e clamorose relative a un duro scontro con Zlatan Ibrahimovic prima del match, provocato proprio dalla fuga di notizie sul possibile ribaltone in panchina. Scontro che è stato categoricamente smentito da Fonseca davanti alle telecamere. Conceicao? Autorevoli addetti ai lavori – tra cui Fabrizio Romano – lo danno in arrivo a Milano, pronto per le formalità di rito propedeutiche al nuovo contratto coi rossoneri fino al 2026.

Voci che finalmente il Milan ha confermato, dopo aver “dato in pasto” Fonseca a giornali e tv nell’immediato post gara. Un atteggiamento che è stato duramente stigmatizzato da buona parte del pubblico milanista, che già al termine del match con la Roma ha rinnovato l’invito a Cardinale a cedere la società e ai dirigenti, Furlani e Ibra in primis, a togliere il disturbo.