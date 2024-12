Juve, Conceicao resta e Antonio Silva preme per andare a Torino: gli annunci di Mendes fanno sognare i tifosi

Il noto procuratore fa chiarezza sul futuro dei due giocatori portoghesi. Intanto Cristiano Giuntoli continua a monitorare il mercato per rinforzare il pacchetto arretrato.

Continuano le manovre di calciomercato in casa Juventus. L’obiettivo è garantire nuove entrate per rinforzare la squadra affidata a Thiago Motta, senza però trascurare le necessarie conferme. A fare chiarezza chi ha pensato l’agente Jorge Mendes, intervistato da Sky Sport in occasione dei Globe Soccer Awards, che ha parlato del futuro di Francisco Conceição e di Antonio Silva, quest’ultimo nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Le parole di Mendes sul futuro di Conceição

Il noto procuratore portoghese Jorge Mendes ha fatto chiarezza sul futuro di Francisco Conceição, rimarcando la sua probabile permanenza alla Juventus: “Tutto indica che continuerà a vestire la maglia bianconera. È un campione, uno dei giocatori più talentuosi nel suo ruolo. È felice e dovrebbe rimanere per molto tempo”. Il giovane figlio d’arte si è reso protagonista di un avvio di stagione positivo nella sua prima annata in bianconero, alimentando grande ottimismo per il futuro.

La Juventus sarebbe pronta a investire 30 milioni di euro per il riscatto del giocatore, a cui vanno aggiunti i 7 milioni (più 3 di bonus) investiti ad agosto per il prestito. L’operazione, curata da Cristiano Giuntoli, ha portato Conceição a Torino in prestito dal club portoghese, ma le prestazioni del classe ’02, ormai già punto fermo della Vecchia Signora, hanno convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui a lungo termine.

Mendes: “Silva? Vuole la Juve”

Cristiano Giuntoli è al lavoro per rafforzare il pacchetto difensivo della Juventus, visti anche gli infortuni del reparto. In questo contesto, Jorge Mendes ha acceso i riflettori su Antonio Silva, dichiarando: “Vuole la Juventus e il club bianconero lo desidera. Ora la decisione spetta al Benfica. Serve un po’ di pazienza, bisogna attendere qualche giorno. Nel mercato, tutto può cambiare in cinque minuti, e al momento è ancora chiuso. È un giocatore di grande valore, seguito da diversi top club, ma vedremo cosa deciderà il Benfica, che ha l’ultima parola”. Intanto, le indiscrezioni sull’arrivo del talentuoso classe 2003 a Torino hanno già scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve: il punto della situazione

Oltre all’intenzione di portare Antonio Silva a Torino, la Juventus continua a monitorare il mercato per individuare ulteriori rinforzi nel reparto difensivo. Tra i nomi accostati ai bianconeri spicca quello di Hancko del Feyenoord e possibile erede di Danilo. Il difensore slovacco, con un passato in Italia nelle fila della Fiorentina nella stagione 2018/19 prima del trasferimento allo Sparta Praga, ha attirato l’attenzione della Juve con le ottime prestazioni nel campionato olandese.

Hancko non è però l’unico profilo sotto osservazione. Sul taccuino di Giuntoli figura anche Tomori del Milan, che sta trovando meno spazio tra i rossoneri. In aggiunta, restano sullo sfondo i nomi di Araújo e Christensen del Barcellona.