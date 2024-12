Juventus a due facce: rinascita Nico Gonzalez, per Vlahovic buio, il retroscena sul cambio e lo sfogo del web

Motta sorride per i tre punti e per il rientro dell'argentino, nuovo jolly della squadra. Nervoso invece il serbo dopo una prestazione deludente

Tanta sofferenza, ma tre punti importanti. la Juventus dopo 43 giorni è tornata alla vittoria in Serie A. I bianconeri hanno superato di misura il Monza grazie ai gol di McKennie e del ritrovato Nico Gonzalez, che dopo due mesi di assenza si è messo subito in mostra. Serata più difficile per Vlahovic, che ha lottato molto e ha tenuto a bada i difensori avversari, ma non ha avuto molti palloni facili da giocare. E il metro arbitrale di Massa lo ha un po’ innervosito.

Nico Gonzalez, nuovo jolly Juve

“Per la Juventus gioco anche in porta” – ha detto Nico Gonzalez al termine della partita ai microfoni di Dazn. Una manna dal cielo per Thiago Motta che ha finalmente a disposizione un calciatore duttile, capace di esprimersi al meglio nel suo scacchiere e di fare gol. L’argentino in carriera ha fatto tanti ruoli e sempre con la stessa qualità. Contro il Monza ha giocato dietro Vlahovic, facendo sia da raccordo sia da seconda punta, grazie anche alle sue abilità nel gioco aereo. Una soluzione in più per l’allenatore bianconero, che potrebbe schierarlo anche sulla sinistra, accentrando invece Yildiz. Una serata terminata con il sorriso dall’ex Fiorentina, al contrario di Dusan che invece ha mostrato un po’ di nervosismo dopo il cambio.

Vlahovic nervoso, cosa è successo dopo il cambio

L’attaccante dopo la sostituzione nel finale del match contro il Monza è parso molto nervoso in panchina. Più per la prestazione e la direzione di gara di Massa troppo permissiva, che per la scelta di Thiago Motta. Tutto è nato da un mancato fischio in aerea di rigore dopo un contrasto con Pablo Marì che ha mandato su tutte le furie Vlahovic. Poi per i successivi minuti ha perso lucidità, il tecnico lo ha richiamato più volte e poi lo ha tolto dal campo. Zero polemiche per il cambio, infatti la punta ha dato anche la mano al suo mister, mentre la frustrazione era tanta per la sua partita. Un grande attaccamento alla maglia da parte sua, dopo le ultime buone gare e i gol segnati, ma non tutti i tifosi la pensano allo stesso modo.

Vlahovic spacca il tifo: la reazione social

In questo momento il tifo della Juve sembra spaccato in due: c’è chi tollera Vlahovic e chi no. Il serbo è il capocannoniere della squadra, ha segnato tanti gol decisivi e non ha mai fatto mancare il suo impegno. Ma per qualcuno questo non basta, serve di più. Le tante occasioni sprecate, i battibecchi e il nervosismo non sono piaciuti a tutti: “In questa prima parte di stagione si è divorato almeno una decina di gol fatti e occasioni interessanti. Se ne avesse fatti 5 di quei dieci avremmo tutta un’altra classifica. Quello è il problema”. “Dusan è stufo”, “Come pensiamo di segnare con Vlahovic sperduto e che non ne azzecca una” hanno scritto altri.

Eppure durante la stagione ha dimostrato più volta di fare gol non banali, come con il Cagliari o con il Lipsia. Se non ci pensa lui, è difficile che ci riescano gli altri. E qualcuno lo ha notato. E molti hanno capito anche la sua reazione delle ultime ore: “Chi pensa che Vlahovic si sia arrabbiato con Thiago Motta non ha mai giocato a calcio. Era arrabbiato con sé stesso e sentiva la tensione del momento. Nessuna polemica”. Chi avrà ragione?