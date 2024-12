Monza-Juventus, moviola: Massa nega tre rigori ma l’errore grave è al 90’

La prova dell’arbitro all’U-Power Stadium nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Graziano Cesari, il fischietto ligure ha ammonito due giocatori

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Monza-Juventus, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca ma come se l’è cavata ieri al Brianteo?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Massa con Monza e Juventus

Erano 6 gli incroci col Monza per un bilancio che raccontava di 1 successo, 3 pareggi, 2 sconfitte. Ventitre i precedenti con i bianconeri: 15 vittorie Juventus, 6 pareggi e 2 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Giallatini con Crezzini IV uomo, Fabbri al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Pereira (M), Conceicao (J).

Monza-Juventus, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 14′ McKennie batte Turati da due passi. Prima della battuta di Koopmeiners, c’era proprio McKennie davanti al portiere del Monza, ma lo statunitense non commette falli e non lo ostacola.Al 15′ Pedro Pereira stende Yildiz, giallo. Al 40′ intervento di Koopmeiners sul tiro di Dany Mota, ma l’olandese colpisce col corpo e non con le mani. Al 57′ ammonito Conceiçao, reo di una tacchettata ritardata su Bianco. Al 41′ Koopmeiners interviene con un pestone su Bianco. Ci stava il giallo. Al 67′ eischio rosso per Conceição che interviene duramente su Bianco. La decisione dell’arbitro, però, è quella di dare solo il giallo perché il portoghese va comunque sul pallone: per lui è intervento imprudente e non intervento violento.

Al 69′ Vlahovic si incunea in area, poi cade ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 79′ proteste per un presunto rigore dopo un contatto ontatto Pablo Marì – Vlahovic, l’arbitro lascia correre. Al 90′ il Monza recrimina per il braccio largo di McKennie sulla conclusione di Ciurria. Massa non interviene, manca un calcio di punizione e giallo se il tocco è avvenuto davvero fuori area, ma il var e il replay non concedono immagini migliori Dopo 4′ di recupero Monza-Juventus finisce 1-2.

Per Cesari non c’erano rigori per la Juve

A fare chiarezza è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset a Canale 5 parte dal giallo a Conceicao: “Era da rosso o da giallo? Massa lo ammonisce. Vedete che Conceicao va sul pallone e poi finisce sulla caviglia di Bianco. Giusta la decisione dell’arbitro. Poi Vlahovic riceve da Locatelli al 78′, si invola verso l’area e c’è un contatto, ma è lui che si allunga col sinistro e si sbilancia entrando in contatto con Bondo, anche stavolta sto con l’arbitro. Poco dopo corpo a corpo in area con Pablo Mari, tutti e due si trattengono, Massa è vicino e fa continuare, nella circostanza cade anche. Dobbiamo stabilire se è volontario il colpo di Pablo Mari a Vlahovic che cade in area, a me sembra di no. Poteva evitarlo? Io dico di no. Infine al 90′ il mani di McKennie era da punire, era fuori area ma manca un calcio di punizione”.