Juve, Vlahovic furioso dopo il cambio a Monza: Motta glissa e Spalletti lo difende, ma è bufera

L'attaccante serbo ancora nervosissimo: stizza e malcontento al momento della sostituzione. L'allenatore bianconero spegne il caso, anche il Ct minimizza. Ma i tifosi sono stufi.

Dusan Vlahovic nervosissimo al momento della sostituzione a Monza. L’attaccante della Juventus non è riuscito ad andare a segno contro il fanalino di coda del campionato e, una volta richiamato in panca a 5′ dal termine a vantaggio di Mbangula, si è lasciato andare a una plateale manifestazione di insofferenza. Contro Motta? Contro se stesso? Contro l’arbitro Massa, che gli aveva negato due rigori? Chissà. Il popolo del web è diviso sui motivi della stizza del serbo, ma è severissimo nei giudizi nei suoi confronti.

Monza-Juventus, la reazione di Vlahovic dopo la sostituzione

Come confermano le immagini mandate in onda in diretta su DAZN, Vlahovic dopo essere rientrato in panchina si è lasciato andare a una vera e propria sceneggiata. Visibilmente contrariato, prima di indossare la giacca si è tolto i parastinchi e ne ha scagliato uno con violenza a terra, mentre borbottava qualcosa. Una stizza, un malcoltento evidenti. Ma con chi ce l’aveva il bomber, a segno contro il Venezia e in Coppa Italia contro il Cagliari, ma non troppo performante a Monza?

Vlahovic scontento con Motta? Le parole dell’allenatore

L’ipotesi più gettonata dai tifosi della Juve, almeno in prima battuta, è stata che Vlahovic ce l’avesse con l’allenatore. “È da solo, mica può giocare sempre 90′. Cosa vuole?”, il commento di un utente su X. “A ogni cambio un teatrino del genere? Anche basta”, un’altra bacchettata social. In realtà le parole di Motta in tv al termine del match hanno escluso frizioni col serbo: “Vlahovic nervoso? Dusan ha fatto una grande prestazione, sono felice di ciò che ha fatto”.

Anche Spalletti difende Vlahovic: non ce l’aveva col tecnico

Anche alla Domenica Sportiva si è parlato del gesto di malcontento di Vlahovic. Tra gli ospiti il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, che ha escluso forme di protesta tra le possibili motivazioni del singolare show: “A volte si è scontenti per non essere riusciti a dare qualcosa in più”. Insomma, non una rabbia contro qualcuno, ma semplicemente per non aver ripetuto le ultime prestazioni brillanti. Anche se per molti tifosi ci sono altre ragioni dietro.

Vlahovic ce l’aveva con l’arbitro? I due rigori negati da Massa

Per alcuni, Vlahovic era molto nervoso per i due rigori invocati nel corso del secondo tempo e negati dall’arbitro Massa. Un paio di situazioni contestate, che tuttavia – almeno a giudicare dalle indicazioni dei principali moviolisti – non sarebbero state da massima punizione. Per diversi tifosi, semplicemente, Vlahovic non sa più reggere le pressioni della Juve. “Ha capito di non essere da grande club”. E ancora: “Prima o poi lo cacciano”. O anche: “Ogni settimana queste chiassate: ora basta, siamo alla Juve“.