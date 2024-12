Juventus, la contestazione: Vlahovic litiga con la Sud, Danilo e Locatelli provano a calmarlo. E scoppia il caso Koopmeiners

Il pareggio casalingo contro il Venezia arrivato solo nel recupero grazie al rigore segnato da Vlahovic non salva i bianconeri dai fischi dell’Allianz Arena e sui social puntuale spunta il nome di Allegri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Juventus si ferma ancora, l’ennesimo pareggio in campionato scatena la rabbia dei tifosi bianconeri sia all’Allianz Stadium che sui social. Un punto che non basta per continuare a sognare la vetta della classifica ma soprattutto che lancia dubbi sull’intero progetto firmato da Thiago Motta che sembra sempre sul punto di decollare ma non spicca mai il volo.

Juve a rapporto sotto la Curva Sud

Sono passati solo pochi giorni dalla splendida serata di Champions League e dalla vittoria contro il Manchester City di Pep Guardiola eppure sembra passata una vita. L’euforia e l’entusiasmo per una serata da sogno sono svaniti nel giro di novanta minuti contro il Venezia, anzi forse ne sono bastati solo 45 minuti. I bianconeri trovano il pareggio nei minuti di recupero grazie alla rete segnata dal dischetto da Vlahovic, un paio di minuti dopo l’arbitro Giua fischia la fine del match e dagli spalti piovono i fischi. La parte più arrabbiata è quella della Curva Sud che lancia il coro: “Tirate fuori i co….ni”. E alla fine del match i giocatori bianconeri vanno a rapporto proprio sotto la Sud per ricevere un’altra dose di contestazione.

Vlahovic, il gesto contro la curva

A rendere ancora più amaro il finale della partita contro il Venezia arriva anche il litigio di Vlahovic con la curva bianconera. Il giocatore serbo era già sembrato molto nervoso nel corso del match e dopo aver segnato la rete del pareggio ha avuto qualcosa da ridire con alcuni calciatori del Venezia e in particolare con Idzes. Dopo la partita però con la squadra a rapporto sotto la Sud ha avuto un battibecco con i tifosi e alla fine sono stati Danilo e Locatelli che hanno provato a calmarlo e lo hanno portato via.

Motta nel mirino della tifoseria

La vittoria contro il City aveva illuso parte della tifoseria che aspetta da tempo che il progetto iniziato da Thiago Motta dia i suoi frutti. Contro il Venezia sin dalle prime battute, la Juventus dà la sensazione di far fatica. I bianconeri si affidano a un possesso palla piuttosto sterile che non crea troppi problemi ai lagunari che trovano prima il pareggio con Ellertson (su un errore di Savona) poi con Idzes. Ma il pareggio finale firmato da Vlahovic non basta. Troppi i 10 pareggi in campionato e sui social, oltre che allo stadio, i tifosi sembrano aver esaurito la pazienza. C’è chi prova a prenderla con ironia storpiando il motto della Juventus in una nuova accezione coniata dal tecnico: “Il pareggio è l’unica cosa che conta”.

Juventus-Venezia: le pagelle

Il caso Koopmeiners

Conceicao continua a essere il giocatore che sta fornendo le prestazioni migliori. Yildiz si illumina a tratti ma è difficile pretendere di più da un giocatore così giovane. Dei primi segnali di vita sono arrivati anche da Douglas Luiz che fino a questo momento è stato l’oggetto misterioso dell’ultima campagna acquisti. Ma il vero problema in questo momento sembra essere Koopmeiners, il principale investimento della sessione di mercato estiva continua a non convincere. Anche contro il Venezia la sua prova è stata ampiamente sotto la sufficienza. Motta ha difeso a spada tratta l’ex giocatore dell’Atalanta ma sono tanti i tifosi che cominciano a porsi domande su di lui.