Pagelle Juventus-Venezia 2-2: Vlahovic salva Motta ma non i fischi. Sprazzi di Douglas Luiz, male Savona e Koop

I top e flop di Juventus-Venezia, match della 16a giornata di Serie A. La rete di Gatti nel primo tempo fa sperare i bianconeri che subiscono la rimonta di Ellertsson e Idzes, poi il pari dell'attaccante serbo

La Juventus non riesce a battere neppure il Venezia ultimo in classifica. Dopo aver trovato il vantaggio con Gatti i bianconeri si fanno rimontare dalle reti di Ellertsson e Idzes. Nel finale è Dusan Vlahovic su calcio di rigore a salvare la Vecchia Signora dalla prima sconfitta in campionato. Pioggia di fischi per la formazione di Thiago Motta, mentre questo punto lascia l’amaro in bocca a Di Francesco per l’occasione mancata.

Le scelte di Motta e Di Francesco

Dopo tre pareggi consecutivi la Juventus deve tornare a vincere in campionato. L’obbligo le viene dettato anche da un impegno che sulla carta è più che abbordabile contro il fanalino di coda Venezia. I bianconeri non recuperano Cambiaso e ripropongono Danilo a sinistra. A centrocampo McKennie affianca Thuram mentre davanti rifiata Conceicao, rimpiazzato da Weah. Per quanto riguarda i veneti, invece, si va avanti col 3-4-2-1 delle precedenti giornate.

Gatti la sblocca subito ma il Venezia ci crede

Ci mette 19 minuti la Vecchia Signora a portarsi in vantaggio. Lo fa da calcio piazzato con la spizzata di Thuram per la zampata di Gatti. Gli arancioneroverdi, tuttavia, non smettono di crederci e prendono anche la traversa con Andersen. Poco dopo è ancora una volta decisivo Thuram stavolta in chiusura nella propria area su tiro a botta sicura di Busio. La gestione del risultato da parte della Juve lascia un po’ a desiderare e incoraggia il Venezia a provarci.

Il Venezia la ribalta ma Vlahovic ritrova il pari

Nella ripresa Yildiz raddoppia subito, con le stesse modalità del primo gol. Stavolta però c’è un braccio galeotto che porta all’annullamento. Lo spavento accende ancora di più gli ospiti che rispondono con il perfetto cross di Zampano per l’1-1 di Ellertsson. A quel punto Motta inizia con i cambi, mettendo dentro anzitutto Conceicao e Douglas Luiz. All’83’ arriva la potenziale beffa con Idzes che di testa capitalizza una bella punizione di Nicolussi Caviglia. La Juve non perde neppure stavolta però: la salva Vlahovic nel finale su rigore.

Le pagelle della Juventus

Poco pulito nella gestione dei palloni ed anche nel lavoro di filtro non è incisivo. Thuram 6,5 Presenza imponente a metà campo finché ne ha. Si fa notare per l’assist a Gatti e per il salvataggio sul tiro di Busio. Cala nella ripresa.

Presenza imponente a metà campo finché ne ha. Si fa notare per l’assist a Gatti e per il salvataggio sul tiro di Busio. Cala nella ripresa. Weah 6 Qualche combinazione potenzialmente pericolosa. Non si accende mai davvero però e Motta lo toglie (Dal 66′ Conceicao 6,5 E cosa gli volete dire? Lo marcano in tre e nonostante ciò riesce a rendersi pericoloso).

Qualche combinazione potenzialmente pericolosa. Non si accende mai davvero però e Motta lo toglie (Dal 66′ E cosa gli volete dire? Lo marcano in tre e nonostante ciò riesce a rendersi pericoloso). Koopmeiners 5,5 Più che una parte da protagonista recita un cameo, neppure di particolare rilievo. Certamente non basta per colmare le aspettative. (Dal 66′ Douglas Luiz 6,5 Alza il livello di qualità della squadra. Bella la semirovesciata).

Più che una parte da protagonista recita un cameo, neppure di particolare rilievo. Certamente non basta per colmare le aspettative. (Dal 66′ Alza il livello di qualità della squadra. Bella la semirovesciata). Yildiz 6 I soliti spunti dall’out di sinistra per far capire che la condizione è dalla sua parte. Segnerebbe pure anche se l’azione è viziata da un tocco di braccio. (Dall’85’ Nico Gonzalez ng )

I soliti spunti dall’out di sinistra per far capire che la condizione è dalla sua parte. Segnerebbe pure anche se l’azione è viziata da un tocco di braccio. (Dall’85’ ) Vlahovic 6 Generoso e il rigore gli permette di tornare al gol pure in campionato.

Top e flop del Venezia

Pohjanpalo 6,5 Punto di riferimento per la squadra, tra sponde e apertura degli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Punto di riferimento per la squadra, tra sponde e apertura degli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Zampano 6 Soffre terribilmente contro Yildiz e perde la marcatura in occasione del primo gol bianconero. Si riscatta con l’assist per Ellertsson.

Soffre terribilmente contro Yildiz e perde la marcatura in occasione del primo gol bianconero. Si riscatta con l’assist per Ellertsson. Candela 5 Ingenuo nel rigore sul finale.

