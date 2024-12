La Juventus, reduce dalla vittoria in Champions contro il Manchester City, ospita il Venezia alla ricerca di tre punti per rilanciarsi nelle zone alte della classifica.19:22

Una vittoria che servirebbe tantissimo anche ai lagunari, ultimi ora in classifica a quota 9 punti ma a soli tre dalla zona - momentanea - della salvezza.19:23

Thiago Motta inserisce McKennie in coppia con Thuram, Weah prende il posto di Conceicao sulla destra. Di Gregorio confermato in porta.20:04

Di Francesco opta per Ellertsson sulla sinistra, Sverko da terzo con Svodoba e Idzes. In attacco confermatissimi Oristanio e Pohjanpalo, con Busio da incursore.20:05

Nelle ultime 12 sfide contro il Venezia in Serie A, la Juventus ha ottenuto 10 vittorie e due pareggi; l’ultimo successo dei lagunari nel massimo campionato contro i bianconeri risale al 15 aprile 1962, 3-0 in Veneto con reti di Siciliano, Rossi e Santon.20:06

INIZIA JUVENTUS - VENEZIA! Primo pallone per gli ospiti!20:46

Subito pericoloso Oristanio, attento Di Gregorio in uscita.20:47

Buoni ritmi in questo inizio partita, con il Venezia che non é venuto solo a difendersi ma sta proponendo gioco.20:49

5'

Ora é la Juventus a far girare il pallone: in assenza di Locatelli, si sta abbassando molto Koopmeiners per gestire il ritmo.20:51