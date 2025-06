Wimbledon, Tsitsipas sotto choc dopo l’infortunio: la clamorosa ipotesi ritiro. Il calvario in comune con Badosa

Il tennista greco esce al primo turno contro il francese Royer proveniente dalle qualificazioni: fatale un problema alla schiena che lo ha costretto a dire basta dopo due set. E in conferenza le sue parole preoccupano

Stefanos Tsitsipas sta vivendo il momento più difficile della sua carriera. Di certo l’erba non gli è mai stata amica ma l’eliminazione al primo turno di Wimbledon rappresenta un momento difficile da superare. E le sue parole dopo il top con il francese Royer fanno molto preoccupare.

Tsitsipas: il ko che fa più male

Il feeling di Stefanos Tsitsipas con l’erba non è mai stato ideale ma era difficile aspettarsi che il suo approccio a Wimbledon durasse soltanto due set. Il tennista greco ha subito una sconfitta bruciante all’esordio ma le sue responsabilità sono limitate. A fermarlo ci ha pensato, oltre che il suo avversario, un problema alla schiena che lo ha costretto a chiedere il medical timeout verso la fine del secondo set. Il massaggio alla schiena però non è bastato a risolvere la situazione e il greco ha alzato bandiera bianca dopo aver perso i parziali per 6-3, 6-2.

Le parole che preoccupano

Una sconfitta bruciante e un infortunio che complica ancora di più una stagione difficile per il greco. L’addio alla guida tecnica del padre e la scelta di affidarsi a Goran Ivanisevic per il momento non è bastata a cambiare le cose: “E’ difficile da descrivere, odio quando deve ritirarmi e non concludere un match. Nell’ultimo periodo sento una fragilità del mio corpo, sto lottando per essere in salute e per riuscire a spingermi all’estremo. In questo momento non ho risposte, ho provato di tutto. Ho fatto un lavoro eccezionale dal punto di vista fisico e ora non so più cosa fare. E’ la situazione più difficile nella quale mi sono trovato, credo ci sia un limite. Avrò una risposta definitiva a un certo punto, magari in un paio di mesi. Ma se le cose continuano in questo modo, non ha senso continuare a competere. Se non sono sano, la tua intera vita tennistica diventa tristissima”.

Il calvario in comune con Paula Badosa

Una situazione quella che sta vivendo Tsitsipas che per molti versi sembra molto simile a quella della sua fidanzata, la spagnola Paula Badosa. La tennista, considerata come una delle migliori del circuito, sta facendo i conti con i problemi fisici da anni. A Berlino ha dovuto rinunciare al torneo facendo registrare il ritiro numero 37 della sua carriera. E sui social solo qualche giorno fa si è sfogata: “Sono stanca”. Un messaggio a cui ha risposto lo stesso Stefanos che tra il serio e lo scherzo gli ha lanciato un’ipotesi: “Fuggiamo via e lanciamo un food truck ma che venda solo cereali”.

