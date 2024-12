Juventus: chi è Hugeux, il vice di Motta in panchina contro il Venezia

Il 40enne francese collabora con il tecnico italo-brasiliano dai tempi delle giovanili del Psg, gli ha fatto da assistente anche allo Spezia e al Bologna. Thiago: “Mi fido di lui al 1000%”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Quella che scenderà in campo domani sera contro il Venezia sarà la Juventus di Alexandre Hugeux: il 40enne tecnico francese, secondo di Thiago Motta, guiderà dalla panchina i bianconeri a causa della squalifica rimediata dall’allenatore italo-brasiliano nella precedente gara pareggiata col Bologna. Ma chi è Hugeux?

Juventus, contro il Venezia Hugeux sostituisce Motta

Una modesta carriera da calciatore, lo studio per diventare allenatore, la gavetta nelle giovanili del Psg e poi l’incontro decisivo con Thiago Motta, che l’ha voluto con sé anche alla Juventus: questa, in breve, la carriera di Alexandre Hugeux, il 40enne francese allenatore in seconda dei bianconeri, che domani sera contro il Venezia avrà il compito di guidare Vlahovic e compagni dalla panchina, a causa della squalifica rimediata dal “superiore” nel precedente incontro di serie A contro il Bologna.

Juventus: chi è Hugeux, fedelissimo di Motta

Nato a Meudon, sobborgo di Parigi, Hugeux è un vero e proprio fedelissimo di Motta, che oggi per lui ha avuto parole al miele nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Venezia. “Il confronto quotidiano con lui esiste sempre, dal primo giorno, vicino a casa mia”, ha risposto il tecnico italo-brasiliano ai giornalisti che gli chiedevano di parlare del suo assistente.

“Alexandre è una persona di cui mi fido al 1000% – ha poi aggiunto Motta -, una persona che non solo di calcio è un top. Sono contento di stare insieme, grazie anche a lui che il lavoro fatto finora è stato buono. Lavora tanto, con grande conoscenza, umanamente parlando è top”.

Juventus, la carriera di Hugeux

Hugeux e Motta si sono conosciuti nelle giovanili del Psg. Il francese aveva chiuso una modesta carriera da calciatore nelle serie minori oltralpe e si era successivamente laureato in scienze motorie, per venire assunto dal club parigino per allenare gli U14. Hugeux riesce a cogliere quella chance, ottenendo la promozione ad assistente di Motta nella Primavera del Psg dopo una breve esperienza alla guida dell’U19 femminile del Lione. L’intesa tra i due è immediata, Motta affida a Hugeux la parte tattica del lavoro dello staff tecnico e quando lascia il Psg è deciso a portarlo con sé: non ci riesce a Genoa, dove il club impone un altro secondo, Roberto Murgita, ma una volta allo Spezia l’italo-brasiliano chiede che Hugeux lo raggiunga. La richiesta si ripete quando Motta approda al Bologna e poi, l’estate scorsa, alla Juventus.

Juventus, le partite in serie A di Hugeux

La partita col Venezia non rappresenterà l’esordio in serie A per Hugeux. Il tecnico francese ha infatti sostituito Motta in altre due occasioni in passato: la prima nella stagione 2021/22 allo Spezia, che ottenne una brillante vittoria per 1-0 nel derby col Genoa; la seconda nella scorsa stagione al Bologna, condotto alla vittoria in rimonta per 4-2 sul Sassuolo.