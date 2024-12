Le probabili formazioni della 16a giornata: Napoli senza Kvara, Milan decimato, per la Juve un dubbio enorme

Serie A 2024-25, 16° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La sedicesima di andata propone sfide potenzialmente insidiose per le 5 squadre di vertice (più la Juve) e diversi scontri salvezza. Non tutte le squadre potranno mettere il campo l’undici migliore a causa di infortuni, squalifiche e indisponibilità varie. Tra le indisponibilità top di questa settimana si registra quella di Kvaratskhelia, che, a causa di un infortunio al ginocchio, priverà sicuramente il Napoli di un’arma importante nella delicata trasferta di Udine. Il Milan invece arriva al match casalingo contro il Genoa con un’infermeria piena: Morata, Okafor, Loftus, Pulisic sono solo alcuni dei nuovi acciaccati che indeboliscono il potenziale offensivo di Fonseca, che potrebbe seriamente pensare di lanciare Camarda dal primo minuto; di fronte non è che il Genoa se la passi molto meglio con ben 6 giocatori ko tra cui l’ex Messias. Migliora leggermente la situazione in casa Juve. La squadra già mercoledì ha recuperato alcuni giocatori, ma contro il Venezia, oltre che con l’affaticamento derivato dalla mega sfida di Champions con il City, deve fare i conti con il probabile forfait di Andrea Cambiaso ancora non in perfette condizioni dopo l’infortunio alla caviglia: difficile che Motta lo voglia rischiare alla vigilia di un mese che sarà un fuoco di fila. L’Inter a Roma nel super posticipo di lunedì sera dovrà schierare ancora una difesa d’emergenza, stanti le assenze di Acerbi e Pavard, ma anche la Lazio dovrà rinunciare al suo principale terminale offensivo Castellanos, appiedato dal Giudice Sportivo.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 13 Dicembre 2024 ore 20:45 Empoli 3-4-2-1 Torino 3-5-2 Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) E. Gyasi (11) T. Anjorin (8) Y. Maleh (93) G. Pezzella (3) S. Esposito (99) L. Cacace (13) L. Colombo (29) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) Saúl Coco (23) A. Masina (5) M. Pedersen (16) S. Ricci (28) K. Linetty (77) G. Gineitis (66) M. Vojvoda (27) C. Adams (18) A. Sanabria (9) Riserve S. Perisan, J. Seghetti, M. De Sciglio, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, L. Belardinelli, E. Ekong, I. Konate, O. Solbakken A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, V. Lazaro, G. Maripán, B. Sosa, M. Dalla Vecchia, A. Tamèze, N. Vlašić, Y. Karamoh, A. Njie Squalificati L. Henderson - Termina il 14-12-2024 - Indisponibili A. Grassi - Distorsione alla caviglia, T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore, N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore, O. Solbakken - Infortunio alla spalla, S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, J. Fazzini - Lesione al tendine del ginocchio D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , I. Ilić - Infortunio al ginocchio - Rientra il 14-12-2024 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 14-12-2024 Sabato 14 Dicembre 2024 ore 15:00 Cagliari 4-2-3-1 Atalanta 3-4-1-2 Probabili titolari A. Sherri (71) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) A. Obert (33) R. Marin (18) A. Makoumbou (29) N. Zortea (19) N. Viola (10) T. Augello (3) R. Piccoli (91) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) O. Kossounou (3) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) M. de Roon (15) Éderson (13) M. Ruggeri (22) M. Pašalić (8) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) Riserve G. Ciocci, S. Scuffet, Paulo Azzi, J. Palomino, M. Wieteska, M. Adopo, A. Deiola, G. Gaetano, J. Jankto, M. Prati, M. Felici, K. Mutandwa, L. Pavoletti, Zito Luvumbo F. Rossi, Rui Patrício, L. Bernasconi, B. Godfrey, R. Tolói, M. Brescianini, M. Palestra, L. Samardžić, I. Sulemana, D. Zappacosta, M. Retegui, N. Zaniolo Squalificati - - Indisponibili - J. Cuadrado - Infortunio alla coscia - Rientra il 15-12-2024 , B. Djimsiti - Strappo muscolare, G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 , G. Scalvini - Infortunio alla spalla - Rientra il 15-12-2024 Sabato 14 Dicembre 2024 ore 18:00 Udinese 3-5-2 Napoli 4-3-3 Probabili titolari R. Sava (90) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) L. Giannetti (30) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) J. Ekkelenkamp (32) H. Kamara (11) F. Thauvin (10) L. Lucca (17) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) David Neres (7) Riserve D. Padelli, J. Abankwah, E. Ebosse, C. Kabasele, I. Touré, J. Zemura, A. Atta, Rui Modesto, Iker Bravo, D. Pizarro, Brenner E. Caprile, N. Contini, Rafa Marín, Juan Jesus, L. Spinazzola, B. Gilmour, M. Folorunsho, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin Squalificati - - Indisponibili A. Sánchez - Infortunio all'inguine - Rientra il 30-12-2024 , Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, K. Davis - Lesione al polpaccio - Rientra il 24-12-2024 , M. Okoye - Infortunio alla mano, M. Payero - Infortunio al ginocchio, Oier Zarraga - Infortunio alla coscia P. Mazzocchi - Lesione al polpaccio - Rientra il 22-12-2024 , K. Kvaratskhelia - Infortunio al ginocchio Sabato 14 Dicembre 2024 ore 20:45 Juventus 4-2-3-1 Venezia 3-4-2-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) Danilo (6) P. Kalulu (15) F. Gatti (4) N. Savona (37) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) Francisco Conceição (7) T. Koopmeiners (8) K. Yıldız (10) T. Weah (22) Probabili titolari F. Stanković (35) G. Altare (15) M. Svoboda (30) J. Idzes (4) A. Candela (27) I. Doumbia (97) H. Nicolussi (14) F. Zampano (7) G. Oristanio (11) G. Busio (6) J. Pohjanpalo (20) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, J. Rouhi, N. Fagioli, W. McKennie, Arthur, Douglas Luiz, S. Mbangula, D. Vlahović M. Grandi, J. Joronen, Bruno, F. Carboni, J. Schingtienne, M. Šverko, B. Bjarkason, S. El Haddad, M. Ellertsson, M. Kofod Andersen, D. Črnigoj, C. Gytkjær Squalificati - - Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-05-2025 , A. Cambiaso - Distorsione alla caviglia A. Duncan - Lesione al polpaccio, A. Raimondo - Lesione al tendine del ginocchio Domenica 15 Dicembre 2024 ore 12:30 Lecce 3-4-1-2 Monza 3-4-2-1 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) S. Pierotti (50) L. Coulibaly (29) Y. Ramadani (20) P. Dorgu (13) H. Rafia (8) N. Krstović (9) A. Rebić (3) Probabili titolari S. Turati (30) A. Izzo (4) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) W. Bondo (38) A. Bianco (42) G. Kyriakopoulos (77) D. Maldini (14) G. Caprari (10) M. Đurić (11) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, S. Esposito, M. Berisha, L. Hasa, Þ. Helgason, M. Kaba, E. McJannet, R. Oudin, R. Burnete, Tete Morente A. Mazza, S. Pizzignacco, S. Birindelli, L. Caldirola, D. D'Ambrosio, N. Postiglione, L. Colombo, S. Sensi, M. Valoti, P. Ciurria, O. Forson, M. Marić, K. Maussi Martins, Dany Mota Squalificati - - Indisponibili N. Sansone - Altro, A. Pelmard - Altro, L. Banda - Altro - Rientra il 12-01-2025 , A. Gallo - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 22-12-2024 , F. Marchwiński - Distorsione alla caviglia, Kialonda Gaspar - Altro A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 16-12-2024 , R. Gagliardini - Infortunio alla coscia, A. Petagna - Altro, M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , S. Vignato - Altro Domenica 15 Dicembre 2024 ore 15:00 Bologna 4-2-3-1 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) L. De Silvestri (29) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) E. Holm (2) R. Freuler (8) T. Pobega (18) D. Ndoye (11) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) L. Martínez Quarta (28) Y. Adli (29) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) R. Sottil (7) M. Kean (20) Riserve N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, T. Corazza, M. Erlić, G. Fabbian, L. Ferguson, N. Moro, T. Dallinga, S. Iling-Junior, J. Karlsson T. Martinelli, P. Terracciano, C. Biraghi, M. Kayode, M. Moreno, F. Parisi, J. Ikoné, R. Mandragora, A. Richardson, A. Guðmundsson Squalificati - - Indisponibili C. Lykogiannis - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , S. Posch - Lesione al polpaccio, R. Orsolini - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , M. Aebischer - Altro - Rientra il 16-12-2024 , Juan Miranda - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , O. El Azzouzi - Altro - Rientra il 16-12-2024 , N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-03-2025 M. Pongračić - Infortunio alla coscia Domenica 15 Dicembre 2024 ore 18:00 Como 4-2-3-1 Roma 3-4-1-2 Probabili titolari Pepe Reina (25) I. Van der Brempt (77) E. Goldaniga (5) M. Kempf (2) F. Barba (93) Y. Engelhardt (26) M. Braunöder (27) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) L. da Cunha (33) A. Belotti (11) Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) Z. Çelik (19) L. Paredes (16) M. Koné (17) Angeliño (3) P. Dybala (21) A. Saelemaekers (56) S. El Shaarawy (92) Riserve E. Audero, A. Chiesa, A. Dossena, Fellipe Jack, Ali Jasim, D. Baselli, A. Iovine, B. Kone, L. Mazzitelli, S. Verdi, A. Cerri, P. Cutrone, A. Gabrielloni R. Bellucci, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, Buba Sangaré, T. Baldanzi, E. Le Fée, L. Pellegrini, N. Pisilli, N. Zalewski, E. Shomurodov, M. Soulé Squalificati - - Indisponibili Sergi Roberto - Strappo muscolare - Rientra il 16-12-2024 , Alberto Moreno - Infortunio alla coscia - Rientra il 24-12-2024 , M. Sala - Altro, A. Fadera - Infortunio al piede B. Cristante - Distorsione alla caviglia - Rientra il 16-12-2024 Domenica 15 Dicembre 2024 ore 20:45 Milan 4-2-3-1 Genoa 3-5-2 Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Gabbia (46) M. Thiaw (28) T. Hernández (19) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) Y. Musah (80) M. Liberali (30) Rafael Leão (10) T. Abraham (90) Probabili titolari N. Leali (1) A. Vogliacco (14) M. Bani (13) J. Vásquez (22) S. Sabelli (20) M. Thorsby (2) M. Badelj (47) M. Frendrup (32) Aarón Martín (3) A. Pinamonti (19) Vítinha (9) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Calabria, S. Pavlović, F. Tomori, F. Terracciano, F. Camarda, S. Chukwueze P. Gollini, D. Sommariva, A. Marcandalli, B. Norton-Cuffy, E. Bohinen, P. Masini, F. Melegoni, G. Pereiro, D. Ankeye, M. Balotelli Squalificati - - Indisponibili Álvaro Morata - Infortunio all'inguine, A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , R. Loftus-Cheek - Lesione al tendine del ginocchio, L. Jović - Altro - Rientra il 23-12-2024 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 , C. Pulišić - Lesione al polpaccio - Rientra il 24-12-2024 , N. Okafor - Infortunio alla schiena R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , Junior Messias - Lesione al polpaccio, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , J. Ekhator - Infortunio alla coscia - Rientra il 16-12-2024 , H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-02-2025 Lunedì 16 Dicembre 2024 ore 20:45 Lazio 4-2-3-1 Inter 3-5-2 Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Mario Gila (34) Patric (4) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) F. Dele-Bashiru (7) G. Isaksen (18) Pedro (9) M. Zaccagni (10) B. Dia (19) Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) D. Dumfries (2) N. Barella (23) H. Çalhanoğlu (20) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) M. Thuram (9) L. Martínez (10) Riserve A. Furlanetto, C. Mandas, Filipe Bordon, S. Gigot, G. Castrovilli, M. Lazzari, T. Noslin, L. Tchaouna A. Calligaris, Josep Martínez, M. Darmian, T. Palacios, Carlos Augusto, K. Asllani, T. Buchanan, D. Frattesi, P. Zieliński, M. Arnautović, J. Correa, M. Taremi Squalificati V. Castellanos - Termina il 17-12-2024 - Indisponibili M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 17-12-2024 , A. Romagnoli - Infortunio al ginocchio F. Acerbi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 11-12-2024 , R. Di Gennaro - Infortunio alla mano, B. Pavard - Infortunio alla coscia - Rientra il 24-12-2024

Tutte le partite di questa giornata