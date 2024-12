Dopo aver pareggiato con squadre come Juventus e Milan, il Cagliari si è fermato nell'ultima giornata perdendo contro la Fiorentina. Nella 16ª giornata c'è l'Atalanta di Gasperini, reduce da un gran momento di forma in campionato. Ma per l'allenatore Davide Nicola è un onore affrontarla: "Vogliamo sfidare squadre così, dobbiamo sentirci elettrizzati", ha detto in conferenza stampa alla vigilia.12:30