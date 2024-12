Cagliari-Atalanta 0-1 pagelle: Zaniolo firma la decima ma si prende solo fischi, Carnesecchi decisivo, Dea sempre prima

Top e flop della gara: Carnesecchi e Zaniolo trascinano la Dea. Bocciati Retegui e De Ketelaere. Ai sardi non bastano Piccoli e Mina

Dea dieci e lode. L’Atalanta batte il Cagliari grazie alle prodezze di Carnesecchi e al gol di Zaniolo e mantiene il primato in classifica conquistando la decima vittoria di fila. Beffato – anche dall’arbitro che ha negato un rigore nel primo tempo per un dubbio mani in area – il team sardo. Decide Nicolò Zaniolo che subentra al 63′ e, dopo soli due minuti, mette a segno la rete del successo grazie ad un assist di Bellanova. L’ex Roma si concede un’esultanza smodata sotto la curva bergamasca e viene travolto dai fischi. Provvidenziali le sostituzioni di Gasperini che già al 70′ ha cambiato cinque uomini: bocciato l’attacco schierato dal 1′ e ritrovata la pericolosità offensiva con nuove forze fresche. L’Atalanta mantiene saldo il primo posto a quota 37 punti, il Cagliari resta momentaneamente al 15esimo posto a quota 14 punti.

Cagliari-Atalanta, la chiave tattica della gara

Davide Nicola cambia tutto e passa dal 4-2-3-1 al 3-5-2. A centrocampo torna titolare Deiola, insieme a lui c’è Adopo e Makoumbou, sulle fasce Augello e l’ex Zortea. Davanti a Sherri i soliti Zappa, Mina e Luperto, in attacco Piccoli e Luvumbo.

Gasperini, invece, conferma il 3-4-2-1: in attacco schiera Retegui con alle sue spalle De Ketelaere e Brescianini. Titolare inamovibile Ederson, accanto al brasiliano arretra Pasalic, consentendo l’iniziale riposo a De Roon che però subentra ad inizio secondo tempo.

Durante il corso del primo tempo è il Cagliari a fare la gara e ad impensierire più volte l’avversario. Grazie al gioco dei suoi esterni, Davide Nicola riesce a far aprire l’Atalanta ma l’insuperabile Carnesecchi rende la vita difficile agli attaccanti sardi.

Nel secondo tempo Gasperini cambia tutto l’attacco: dentro dal 45′ sia Lookman (al posto di Retegui) che De Roon (al posto di Brescianini) e dal 63′ Zaniolo (al posto di De Ketelaere). I sardi cercano il cross dagli esterni sfruttando l’inserimento in area del laterale sul palo opposto. I nerazzurri tentano più volte di ripartire in contropiede ma non riescono a superare la densità a centrocampo del Cagliari.

Atalanta, curiosità: 5 successi di fila fuoricasa

Resta inarrestabile l’Atalanta di Gasperini. Dopo 4 successi di fila fuori casa, arriva anche il quinto con la vittoria a Cagliari. Resta un tabù, invece, per il Cagliari ottenere due successi interni di fila contro i bergamaschi (l’ultimo con l’Atalanta fu lo scorso anno il 7 Aprile nella vittoria per 2-1).

I top e flop del Cagliari

Piccoli 6.5. Per tre volte va vicino alla rete del vantaggio ma non riesce a sbloccare il risultato a causa di un gigantesco Carnesecchi.

Mina 6. Resta fondamentale in fase difensiva: ha vinto più sfide (9) durante la partita.

Augello 5.5. In ritardo in fase difensiva al 65′ quando lascia troppo spazio a Bellanova di crossare in area e trovare un assist per Zaniolo.

Felici 5. Perde completamente la marcatura su Zaniolo e gli concede troppa libertà in area di rigore per trovare la rete del vantaggio al 65′.

I top e flop dell’Atalanta

Carnesecchi 8. Si immola per quattro volte nel primo tempo: salva su Piccoli e su Zortea ed impedisce al Cagliari di sbloccare la gara nei primi 45′.

Zaniolo 7.5. Dopo soli due minuti dalla sua entrata in campo, al 65′ raggiunge la rete del vantaggio grazie ad un cross a mezz'aria di Bellanova e una sua conclusione di sinistro al volo sul primo palo. Riceve un ammonizione per esultanza provocatoria sotto la curva del Cagliari.

Bellanova 7. Trova un assist per Zaniolo grazie ad un suo cross a mezz'aria verso il centro dell'area di rigore.

Pasalic 6. Si rende pericoloso in fase offensiva ma non trova la rete. Nel secondo tempo è abile a servire i compagni dal limite dell'area.

Retegui 5.5. Non risulta decisivo nel corso del primo tempo. Bocciato da Gasperini che lo sostituisce al 45′.

De Ketelaere 5. La sua gara dura 64′ di gioco: passo pesante e poco attivo in fase offensiva, si divora un'occasione sotto rete nel secondo tempo.

