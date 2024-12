Champions League, Atalanta-Real Madrid, moviola: il rigore, la virgola di Gasperini, cosa ha fatto Retegui

La prova dell’arbitro Marciniak in Champions League al Gewiss Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto polacco ha ammonito tre giocatori

E’ considerato tra i migliori arbitri al mondo dall’Uefa e dalla Fifa ma è poco gradito a tanti club e a diverse nazionali: Marciniak, la scelta per Atalanta-Real Madrid divide tutti. In Italia pessimi ricordi da parte del Napoli che ancora non dimentica il colossale rigore negato per fallo su Lozano nei quarti di Champions League nell’anno dello scudetto. Anche all’estero si ricorda il 2 che gli rifilò l’Equipe per la sua direzione nella finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina. Vediamo come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium.

I precedenti di Marciniak con l’Atalanta

Un solo precedente con la Dea per il fischietto polacco, la gara del 2021 in Europa League contro il Manchester United, vinta dagli inglesi.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik, con IV uomo Arys, Kwiatkowski al Var e il portoghese Tiago Martins all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Tchouaméni (R), Kossounou (A), Lucas Vazquez (R)

Atalanta-Real Madrid, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 46′ Tchouameni sgambetta Kolasinac in piena area di rigore. Nessun dubbio per Marciniak: è ammonizione più penalty: dagli 11 metri realizza De Ketelaere.

Al 92′ per reciproche scorrettezze ammoniti Kossounou e Vazquez. Al 94′ cross potente di Lookman nell’area piccola, Retegui ci arriva con il piattone sottomisura ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Errore madornale e Atalanta-Real Madrid finisce 2-3.

L’analisi di Gasperini

E’ mancato solo il risultato per Gasperini che commenta così la gara: “Abbiamo cercato entrambe di vincere, è stata una bella partita, c’è un po’ di delusione ma ci riprenderemo in fretta. Usciamo imparando qualcosa, ci manca ancora una virgola, sarà un motivo in più per prepararsi, crescere. Siamo stati sconfitti nei numeri ma non nella prestazione. e loro l’hanno vinta è perché hanno una virgola in più. Nel tempo dobbiamo capire che possiamo giocare contro queste squadre, l’Inter in campionato, il Liverpool, il City. E’ stata una bellissima serata”.