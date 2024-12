Ancelotti deve fare i conti con una lunga lista di infortuni, ma la qualità di certo non manca. Tra i pali va Courtois, con Vasquez, Asencio, Rudiger e Garcia a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Valverde e Bellingham agiranno ai fianchi di Tchouameni, con l’inglese che avrà licenza di poter svariare sulla trequarti. Davanti ci sarà il tridente formato da Brahim Diaz, Mbappé e Vinicius Junior.20:25

Gasperini conferma il reparto arretrato a tre composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac di fronte a Carnesecchi. In mediana non possono mancare De Roon ed Ederson, con Bellanova e Ruggeri a presidiare le corsie laterali. Davanti nuova panchina per Retegui, con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman.20:23

Quella di stasera sarà la quarta sfida ufficiale tra Atalanta e Real Madrid: la formazione spagnola ha vinto tutti e tre i precedenti, compreso quello disputato in questa stagione (2-0 in finale di Supercoppa europea ad agosto).17:59

L’Atalanta si presenta al big match probabilmente nel suo miglior periodo di forma: i nerazzurri, infatti, hanno vinto tutte le ultime nove gare tra tutte le competizioni e guidano la classifica della Serie A in solitaria. Anche in Champions League la Dea può sorridere, grazie agli 11 punti conquistati nelle prime cinque giornate, meno soltanto di Liverpool, Inter, Barcellona e Borussia Dortmund.17:58

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Gewiss Stadium di Bergamo: il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00.17:58

PREPARTITA

Atalanta - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Real Madrid sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Atalanta-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Atalanta-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League