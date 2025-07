Morto Diogo Jota: l'ultimo messaggio sui social è straziante, Inghilterra e Portogallo uniti nel lutto

Solo dodici giorni fa il talentuoso giocatore del Liverpool, morto stamane in un incidente stradale, si era sposato con la madre dei suoi tre figli

“Sono un uomo fortunato”. E’ questo l’ultimo messaggio sui social scritto da Diogo Joto, il talentuoso giocatore del Liverpool morto stamani in un terribile incidente d’auto nei pressi di Zamora assieme al fratello, anch’egli calciatore. Una frase che risuona oggi straziante alla luce del dramma.

Il messaggio dopo le nozze

Un destino tragico quello del 28enne portoghese che solo 12 giorni fa, il 22 giugno, aveva sposato Rute Cardoso, la sua fidanzata di lunga data e madre dei suoi tre figli, dopo diversi anni di relazione. “Sì, per sempre”, aveva scritto Diogo Jota sul suo account X, dove ha anche condiviso diverse immagini del matrimonio.

Diogo Jota e Rute Cardoso si conoscevano fin da giovanissimi ed erano diventati inseparabili fin dal primo incontro. La donna ha accompagnato il calciatore per tutta la sua carriera, dal periodo in Portogallo alla sua più recente avventura in Inghilterra, prima con il Wolverhampton e poi con il Liverpool. Tuttavia, ha sempre preferito mantenere un basso profilo, quindi si conoscono pochi dettagli della loro relazione.

La passione per i videogames

Fuori dal campo, Jota era noto per la sua natura riservata e la passione per i videogiochi, tanto che aveva anche partecipato a tornei di eSport. Diogo Jota ha mantenuto un rapporto stretto e autentico con il mondo degli eSport. Ha unito la sua passione per i videogiochi a investimenti strategici e a una presenza attiva nella community dei videogiocatori. Durante il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus, Diogo Jota si è distinto nei tornei FIFA organizzati dalla Premier League e ha vinto contro Trent Alexander-Arnold (suo ex compagno di squadra al Liverpool, ora giocatore del Real Madrid) in finale. Il 6 febbraio 2021, è diventato il numero 1 al mondo nella classifica FIFA 21 Champions Leaderboard. Lo si vedeva spesso anche sul suo account Twitch personale mentre trasmetteva in streaming e interagiva con la community dei videogiocatori.

I messaggi di cordoglio da tutto il mondo

La morte di Diogo Jota ha scosso il Portogallo, il paese natìo, e l’Inghilterra dove arrivò giovanissimo, da sconosciuto, e dove sarà sempre ricordato con un affetto speciale, e tutto il mondo del calcio. Quello guadagnato a suon di gol e titoli . Il due volte campione della UEFA Nations League con la nazionale portoghese ha mosso i primi passi nel calcio professionistico tra Paços de Ferreira e Porto. L’Atlético Madrid lo ha ingaggiato nel 2016, ma non ha mai indossato la maglia biancorossa. Poi, a 21 anni, è arrivato il Wolverhampton di Nuno Espírito Santo .

I 43 milioni di euro pagati dai Reds per il suo acquisto nel 2021 erano più giustificati. Il Liverpool si è assicurato un cannoniere silenzioso capace di cambiare le partite partendo dalla panchina, e che ha giocato un ruolo significativo condividendo l’attacco con Mohamed Salah , Roberto Firmino e Sadio Mané I 65 gol e 21 assist di Diogo Jota per il Liverpool hanno conquistato Anfield e hanno portato i Reds alla vittoria di una FA Cup , due Coppe di Lega e dell’attesissima 20ª Premier League della loro storia. Lapidario ma sentito il ricordo dei Reds: “Riposa in pace, Diogo”, si leggeva nel messaggio. Anche il Manchester City ha espresso le sue condoglianze, pubblicando una foto della schiena del giocatore scomparso accanto a Bernardo Silva, stella del Manchester City e compagno di squadra del portoghese in nazionale. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutti i suoi ex club ma anche dal Governo portoghese, da Fifa, Uefa e da tantissimi club anche italiani.