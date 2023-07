Diogo Jota investe in Galaxy Racer per espandersi negli esports

Il calciatore professionista portoghese Diogo Jota ha recentemente investito in un'organizzazione multinazionale esport chiamata Galaxy Racer, dimostrando così il suo crescente interesse per il mondo degli esport

22-07-2023 16:04

L’interessamento di Jota nel mondo gaming

In seguito a questo investimento, la sua vecchia organizzazione esport, Diogo Jota Esports, subirà un cambio di nome e sarà ora nota come Luna Galaxy, operando sotto l’egida di Galaxy Racer. Questa partnership consentirà a Jota di diventare un azionista di Galaxy Racer e di assumere un ruolo attivo nella definizione della strategia dell’organizzazione nel settore degli esport. Galaxy Racer ha recentemente ampliato le sue attività, organizzando una serie di tornei su vari titoli di gioco.

Prima di investire nell’organizzazione multinazionale di esport Galaxy Racer e rinominare la sua stessa organizzazione in Luna Galaxy, Diogo Jota ha avuto esperienze significative nel mondo degli esport. Durante la sua carriera di calciatore professionista, Jota ha dimostrato un forte interesse per il gaming competitivo e ha fondato la sua squadra di esport, Diogo Jota Esports. La squadra ha partecipato a numerosi tornei e competizioni, ottenendo successi notevoli nel panorama degli esport, soprattutto nel campo del calcio virtuale.

In cosa competerà Luna esports?

Secondo un comunicato ufficiale, Luna Galaxy parteciperà alle competizioni di Dota 2, Rocket League e FIFA. Di particolare rilievo è il recente successo ottenuto da Diogo Jota Esports alle finali FIFAe, dove il giocatore Daniel “DFernandes” Fernandes è riuscito a posizionarsi tra i primi 16 partecipanti. Un’altra importante evoluzione in corso per Galaxy Racer riguarda una possibile fusione con un’altra importante società, Riva Technology and Entertainment (RTE). Questo processo è guidato dalla volontà di RTE di acquisire l’organizzazione esport, creando un potente conglomerato di media e sport focalizzato principalmente sulla regione MENA e sull’India.

Alla conclusione di questo accordo, Galaxy Racer cambierà il suo nome in Celestial, con l’obiettivo di accelerare la propria espansione e consolidarsi come una figura di spicco nel panorama dei media e degli sport digitali nella suddetta area geografica. In merito a questa nuova partnership, Jota ha espresso entusiasmo riguardo alle opportunità che gli esport offrendo per coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo, affermando che, grazie a questa collaborazione, spera di introdurre Luna Galaxy a una vasta nuova audience di giocatori e appassionati di sport. Con il suo coinvolgimento attivo, l’atleta portoghese mira a contribuire al continuo sviluppo e successo dell’organizzazione Galaxy Racer nel mondo degli esport.