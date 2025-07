Liverpool, muore Diogo Jota: bruciato vivo in un incidente d'auto a 28 anni

Tragedia nel mondo del calcio: il portoghese perde la vita: la vettura in fiamme al chilometro 65 della A-52 , nei pressi della regione di Zamora

Dramma nel mondo del calcio. Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora. L’incidente è avvenuto al chilometro 65 della A-52 , nei pressi della regione di Zamora, nella provincia di Sanabria.

La dinamica dell’incidente

Il giocatore del Liverpool è morto bruciato dalle fiamme nel veicolo su cui viaggiava insieme al fratello André, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, anch’egli deceduto: dopo l’incidente l’auto ha sbandato, l’autista ha perso il controllo e la vettura è uscita di strada, provocando un incendio. Secondo i testimoni che hanno chiamato il 112, l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La carriera di Jota

Diogo Jota, 28 anni, è arrivato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton per 44,7 milioni di euro. Da allora, ha collezionato 182 presenze con i Reds, segnando 65 gol e fornendo 26 assist . In quel periodo, ha vinto tre titoli con i Reds: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22).

Il nazionale portoghese ha avuto una breve parentesi all’Atlético Madrid . I rossoneri lo avevano acquistato dal Paços Ferreira nel 2016 per 7 milioni di euro. Ha segnato in un’amichevole finita 2-0 contro il Crotone, ma non ha esordito ufficialmente. Quella stessa estate, è andato in prestito al Porto. Sarebbe poi andato, sempre in prestito, al Wolverhampton prima di lasciare definitivamente il club nel 2018 per 14 milioni.

Dieci giorni fa si era sposato

Jota si era sposato con la sua fidanzata, Rute Cardoso , appena 10 giorni fa . Il matrimonio si è svolto il 22 giugno. Le foto mostravano la coppia con i loro tre figli: Denis (2021), Duarte (2023) e una figlia nata nel 2024, il cui nome non è stato rivelato.