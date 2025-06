Spagna-Portogallo finisce in tragedia: morto il tifoso caduto dagli spalti ma si è giocato lo stesso

Ancora ignota l'identità e la nazionalità della vittima, caduta da un'altezza di circa 5 metri: inutili i soccorsi, l'uomo è morto poco dopo le 24

Una tragedia ha scosso la finale di Nations League: un tifoso è morto in seguito alla caduta dagli anelli superiori dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sede dell’incontro tra Portogallo e Spagna. Inutile l’intervento degli operatori sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo la mezzanotte. La gara è regolarmente proseguita fino alla vittoria di Cristiano Ronaldo e compagni.

Portogallo-Spagna, tragedia in finale di Nations League

Lo spettacolo deve continuare. Sempre e comunque? È la domanda che ci si pone di fronte alla tragedia che ha scosso Portogallo-Spagna, finale di Nations League disputata ieri sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, vinta dai lusitani. Un uomo è caduto da uno degli anelli superiori dell’impianto di gioco ed è deceduto poco dopo la mezzanotte a causa delle gravissime ferite rimediate nell’impatto al suolo.

La notizia della morte dell’uomo è stata comunicata dall’UEFA. Un testo semplice, con pochi riferimenti e scarsi dettagli: si presume che si tratti di un tifoso spagnolo, dal momento che il commissario tecnico delle furie rosse, De La Fuente, ha espresso il suo cordoglio nell’immediato post-gara.

I dettagli della tragedia

Il dramma si è consumato durante il primo tempo supplementare. Nei minuti finali dell’extra-time un uomo è caduto dalla tribuna dell’Allianz Arena, probabilmente dopo essersi sporto troppo dalla balaustra, precipitando da un’altezza di circa 5 metri nella zona accanto alla tribuna stampa.

Immediati i soccorsi, ma sin da subito le condizioni dell’uomo sono apparse disperate. La vittima è stata immobilizzata e sottoposta alle prime cure del caso; la zona è stata transennata e coperta dai teloni. Tutto è risultato vano: alle 00.06, come si legge nel breve comunicato dell’UEFA, il cuore dell’uomo ha smesso di battere.

Il cordoglio di UEFA e De La Fuente

“C’è stata un’emergenza medica alla Munich Arena – esordisce così la nota dell’UEFA – nonostante gli sforzi medici per salvargli la vita, l’uomo è purtroppo deceduto alle 00:06. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo momento difficile”.

Poco dopo anche il ct spagnolo De La Fuente ha rivolto un pensiero allo sfortunato tifoso e ai suoi cari: “Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia di un tifoso scomparso. Questo ci fa capire cosa è veramente importante nella vita”.

Nations League, vince il Portogallo ai rigori

Nonostante i frenetici tentativi di salvare la vita all’uomo, a pochi metri dal terreno di gioco, la finale di Nations League è proseguita fino alla lotteria dei rigori che ha premiato il Portogallo, dopo il 2-2 dei tempi supplementari. Un finale di partita che stride con la tragedia consumatasi sulle tribune.

Tornando alla pura cronaca dell’incontro, alla Spagna non è bastato il doppio vantaggio maturato nel primo tempo (a segno Zubimendi al 21’ e Oyarzabal al 45’) per battere il Portogallo, che ha pareggiato prima con Nuno Mendes al 26’ e al 16’ della ripresa ha impattato sul 2-2 con l’eterno Cristiano Ronaldo. Il risultato non si è sbloccato fino al 120’, decisivo, poi, l’errore di Alvaro Morata dal dischetto.