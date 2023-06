Nations League, il ct della Spagna De La Fuente: “L'Italia è molto simile a noi”

Durante l’ultima conferenza stampa, il commissario tecnico della Spagna ribadisce: “Per noi è la possibilità di vincere, è un'opportunità storica. Abbiamo il potenziale per ottenere qualsiasi titolo”

14-06-2023 14:46

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, durante l’ultima conferenza stampa, ha parlato del prossimo impegno dei suoi ragazzi in Nations League contro l’Italia di Roberto Mancini.

Ecco le dichiarazioni, come riportate da Tuttomercatoweb, del tecnico della Spagna: ”Per noi è la possibilità di vincere un titolo, è un’opportunità storica. Rodri e Laporte sono pronti a scendere in campo, non ho ancora deciso chi sarà il portiere ma sono tranquillo per chiunque dei tre dovesse giocare”.

Un pensiero su Rodri: “Impossibile per lui essere più motivato, è entrato nella storia del Manchester City. Giusto celebrare una vittoria del genere”.

Sugli obiettivi prossimi della Spagna: ”Non si può pensare di vincere per forza, abbiamo il potenziale per ottenere qualsiasi titolo, ma vale anche per le altre squadre. L’Italia è molto simile a noi. Sono un uomo di fede, credo nelle cause e abbiamo la chance di fare la storia. Questo conta”.

Riguardo il possibile utilizzo del falso nove: ”Mettiamo sempre un centravanti, e non scordatevi Dani Olmo. Lo vedo in ogni posizione dell’attacco, se è qui è perché può darci una mano”.