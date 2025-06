Pagelle di Portogallo-Spagna 2-2 (3-5 dcr): pesa l'errore di Morata. CR7 porta a scuola Yamal. Nuno Mendes MVP

I top e flop della finalissima di Nations League. Si arriva fino ai calci di rigore dove a pesare per le Furie Rosse è l'errore determinante di Alvaro Morata.

Il Portogallo si aggiudica l’edizione 2025 della UEFA Nations League. Ma che fatica e che spettacolo! La Spagna si porta due volte in vantaggio prima con Zubimendi e poi con Oyarzabal. La formazione lusitana, però, reagisce in entrambi i casi trovando sempre la risposta con Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. Si arriva così ai rigori dove è fatale per la Roja l’errore dagli 11 metri di Alvaro Morata.

Le scelte di Martinez e De La Fuente

Una penisola, due nazioni assai vicine pronte a contendersi il titolo che hanno entrambe già vinto. La Spagna ha brillato contro la Francia, concedendosi poi un finale da thriller. Rispetto a quella partita la Roja fa un solo cambio con Fabian Ruiz al posto di Merino.

Una modifica in più la fa invece il Portogallo che premia Conceicao per il gol realizzato contro la Germania e lo schiera in luogo di Trincao. Dentro pure Vitinha e fuori dal primo minuto Ruben Neves in uno scambio tutto tra campioni d’Europa con riferimento naturalmente al PSG.

Zubimendi e Oyarzabal tingono di rosso il primo tempo

Parte meglio la Spagna che dopo 21 minuti sblocca l’incontro. A timbrare il cartellino è Zubimendi che di pura caparbietà dopo una serie di rimpalli trovo il tocco decisivo con un tap-in a porta vuota. Dal nulla però arriva il pari del Portogallo con una percussione in area di Nuno Mendes con tanto di fendente nell’angolino. A riportare avanti la Roja ci pensa quindi il falso 9 Oyarzabal intelligentemente imbeccato da Pedri.

CR7 rimette tutto in discussione e poi si fa male

Nel secondo tempo Martinez cambia tutta la corsia destra del Portogallo. Ma il protagonista è sempre lo stesso: pallone vagante in area, CR7 ci si avventa come un falco e segna l’ottavo gol in Nations League. Negli ultimi minuti, purtroppo per i lusitani, Ronaldo si fa male e lascia posto a Ramos. La partita si trascina così ai supplementari dove la tensione sale e trova il suo punto massimo nel rigore richiesto da Nuno Mendes con relativo parapiglia.

Morata sbaglia: il Portogallo è campione

La fatica si fa sentire, nonostante gli allenatori provino attraverso i cambi a rompere l’equilibrio della gara. Nessuno ci riesce, però, con la partita che va a finire così ai calci di rigore. Dal dischetto è fatale l’errore di Alvaro Morata che si fa neutralizzare la conclusione di Diogo Costa. Formalmente, comunque, la rete decisiva dagli 11 metri è stata quella di Ruben Neves che ha consegnato al Portogallo la seconda Nations League

Top e flop del Portogallo

Nuno Mendes 7,5 Contiene Yamal, segna e serve la palla del 2-2 di Ronaldo. Incontenibile.

Contiene Yamal, segna e serve la palla del 2-2 di Ronaldo. Incontenibile. Cristiano Ronaldo 7 Eterno. Nel primo tempo si mette in mostra più per i palloni recuperati su Yamal che per la presenza in attacco. Poi arriva un pallone vagante in area e lo mette nel sacco.

Eterno. Nel primo tempo si mette in mostra più per i palloni recuperati su Yamal che per la presenza in attacco. Poi arriva un pallone vagante in area e lo mette nel sacco. Leao 6,5 Mette pepe dentro la partita. Entra con buona intensità.

Mette pepe dentro la partita. Entra con buona intensità. Pedro Neto 6,5 Il più pimpante nel tridente lusitano.

Il più pimpante nel tridente lusitano. Conceicao 5,5 Stavolta è un po’ fuori dal vivo del gioco. Dura un tempo.

Stavolta è un po’ fuori dal vivo del gioco. Dura un tempo. Bruno Fernandes 5,5 Non incisivo come in altre occasioni.

Non incisivo come in altre occasioni. Joao Neves 5 Tra coloro che pasticciano in occasione del gol che sblocca il match. Fa fatica a contenere la qualità degli spagnoli.

Top e flop della Spagna