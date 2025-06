Germania-Francia, moviola: Fabbri e Pairetto al Var massacrano i tedeschi, gol annullato e rigore revocato

La prova dell’arbitro Kruzliak nella finalina per il terzo posto della Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto slovacco ne ha ammoniti 5

Non ha grandissima esperienza in gare di cartello Ivan Kruzliak, la scelta dell’Uefa per Francia-Germania di Nations League, nonostante sia internazionale dal 2011. Kruzliak è nato a Bratislava nel 1984. Comincia ad arbitrare nel 2005, ma raggiunge la massima serie solo quattro anni più tardi. Nel 2011 entra a far parte degli arbitri internazionali della Fifa. Durante la stagione 2023/24 Kruzliak è stato impiegato a dirigere 14 partite della Nike Liga, la massima competizione slovacca. In Champions League lo slovacco ha diretto 4 partite, tutte durante le fasi a gironi. Durante l’Europa League le partite dirette dall’arbitro Kruzliak sono state 4 ma come se l’è cavata oggi?

I precedenti tra francesi e tedeschi

Nei 34 precedenti, la Francia è in vantaggio con 15 vittorie contro le 11 vittorie della Germania; 8 invece i pareggi

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Hancko e Pozor con il belga Lambrechts IV uomo, gli italiani Fabbri al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Digne, Raum, Adeyemi, Lucas Hernandez, Tah.

Francia-Germania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 12′, è per Digne che tira giù Adeyemi in fase di recupero. Al 29′ ammonito Raum che stende Kolo Muani. Al 31′ Adeyemi sfugge in area a Digne e cade dopo un contatto con Maignan, per l’arbitro è rigore. La coppia italiana al Var composta da Fabbri e Pairetto richiama all’on field review il direttore di gara che, dopo aver rivisto le immagini al monitor, revoca il penalty e ammonisce per simulazione Adeyemi, caduto prima del contatto con il portiere del Milan.

Al 44′ segna la Germania con Woltemade in mischia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il giocatore si era aiutato col controllo col braccio. Al 53′ ancora gol annullato ai tedeschi e sempre per opera del Var. Rabiot viene tamponato da Füllkrug e perde palla, col portiere francese fuori dai pali è Undav a segnare. Intervengono Fabbri e Pairetto, l’arbitro rivede tutto e annulla il gol per un fallo su Rabiot. Al 61′ maxirissa, ne fanno le spese Lucas Hernandez e Tah, ammoniti. Dopo il recupero Francia-Germania finisce 2-0.