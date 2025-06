Spagna-Francia, moviola: nove gol, due rigori, una rete annullata. un ex Juve nel mirino del solito Oliver, che batticuore

La prova dell’arbitro Oliver a Stoccarda nella semifinale di Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito sei giocatori

Da ormai sette anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, la scelta per Spagna-Francia di Nations League ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Oliver con Spagna e Francia

Nella sua lunga carriera ha arbitrato entrambe le nazionali in diverse occasioni, nonché numerose squadre spagnole e francesi nelle competizioni europee. L’ultima è stata contro il Betis contro la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Conference League, e tra le diverse partite a livello di club spicca anche la Supercoppa Europea 2022 in cui il Real Madrid ha battuto l’Eintracht Francoforte 2-0.

È stato l’arbitro che ha fischiato nella partita che ha qualificato la Francia a questa fase finale, il ritorno dei quarti di finale contro la Croazia a Saint Denis, in cui la squadra di Didier Deschamps ha vinto 2-0 e ha forzato i rigori, in cui i francesi hanno vinto 5-4. Ha anche arbitrato Spagna-Croazia nell’ultimo Campionato Europeo, in cui La Roja ha vinto 3-0, e Francia-Portogallo nei quarti di finale di quel torneo, con la squadra di Deschamps che ha vinto di nuovo dopo i calci di rigore. A Euro 2020 ha arbitrato Ungheria-Francia (1-1) e Svizzera Spagna (1-1, 1-3 ai rigori), oltre ad essere l’arbitro dell’ultima sconfitta della Spagna, un’amichevole contro la Colombia a Londra il 22 marzo 2024, 0-1 con gol di David Muñoz.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Madley IV uomo, l’australiano Gillett al Var e Salisbury all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Yamal (S), Rabiot (F), Theo Hernandez (F), Kolo Muani (F), Gavi (S), Manu Koné (F).

Spagna-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 33′: è per Yamal, che in un ripiegamento difensivo ha steso Doué. Al 44′ Huijsen segna al volo da pochi passi dopo uno schema su punizione, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Zubimendi, autore dell’assist di testa, il Var conferma. Al 51′ intervento in scivolata di Rabiot su Yamal, per l’arbitro è rigore. C’è un check per possibile fuorigioco millimetrico di partenza di Yamal ma il Var dà l’ok e lo stesso Yamal segna dal dischetto il gol del 3-0: l’ex Juve riceve anche il giallo.

Al 59′, sul punteggio di 4-0, Mbappé cade in area dopo un contrasto con Pedro Porro e si guadagna il rigore che trasforma. All’82’ ammonito Theo per fallo su Yamal. Nel finale ammoniti anche Gavi e Manu Konè. Dopo il recupero Spagna-Francia finisce 5-4.