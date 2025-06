Pagelle Spagna-Francia 5-4: la furia Roja guidata da Yamal vale la finale. I Blues reagiscono tardi con Kolo Muani

I top e flop della semifinale di Nations League. I campioni d'Europa dominano, rischiano ma si regalano la finale contro il Portogallo.

Partita pazza tra Spagna e Francia. I Blues crollano sotto i colpi dei campioni d’Europa e finiscono col perdere 5-4. Nel primo tempo il copione della gara è già chiaro, indirizzato dalle reti di Nico Williams e Merino. Nella ripresa la Roja dilaga con la doppietta di Lamine Yamal e il sigillo di Pedri. Mbappé dal dischetto prova a rendere meno amara la sconfitta. Nel finale la squadra di De La Fuente si adagia e viene colpita da Cherki, Vivian (autorete) e Kolo Muani. Troppo tardi per rimettersi in pista.

Le scelte di De La Fuente e Deschamps

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è lì che attende l’avversaria della finale di Nations League. A contendersi il posto ci sono la Spagna campione d’Europa e la Francia vice campione del Mondo. In campo tanti talenti, da Lamine Yamal al neo acquisto del Real Madrid Huijsen per quanto riguarda la formazione iberica.

L’enfant prodige Doué, poi Mbappé e una lunga sfilza di “italiani” per quanto riguarda i Blues. Maignan, Kalulu, Theo Hernandez e Koné infoltiscono la schiera azzurra dal primo minuto di gioco.

Troppa Roja per i Blues

La gara è subito divertente, fin dalle prime battute. La Spagna attacca molto sulla destra, la Francia si rende pericolosa in contropiede grazie al pallone perso da Merino. In 2 minuti la Roja segna un prezioso uno-due con i gol di Nico Williams e Merino con in entrambi i casi assist di Oyarzabal. I Galletti provano ad alzare la testa ma sbattono ogni volta sui guantoni di un attento Unai Simon. Arriverebbe pure il tris con Huijsen ma è offside.

Ciclone Yamal poi è blackout

La formazione di Deschamps rientra con piglio in campo dopo il duplice fischio. Il problema è che la Spagna è devastante: Rabiot è ingenuo e stende Lamine Yamal in area di rigore. Dal dischetto va lo stesso fuoriclasse del Barcellona che fa 3-0. Un minuto dopo tocca a Pedri ingigantire il passivo a seguito di un’azione corale meravigliosa della Roja. Mbappé trova la forza di procurarsi il penalty dell’1-4.

La Spagna chiude poi definitivamente i conti ancora con Yamal. Quando la partita si va spegnendo Ryan Cherki entra in campo e trova un meraviglioso gol all’esordio in Nazionale. Non cambia nulla nell’economia dell’incontro, però per il giocatore cercato dal City può essere un bello slancio per la carriera. Malo Gusto, poi, propizia l’autorete di Dani Vivian e Kolo Muani segna il gol del clamoroso 5-4. Quanto alla finale di Nations League, sarà tra la Roja e il Portogallo.

Top e flop della Spagna

Lamine Yamal 8 Va bene la doppietta e la solita smisurata qualità. Però stasera lo vediamo anche rincorrere Doué contribuendo alla fase difensiva. Straordinario.

Va bene la doppietta e la solita smisurata qualità. Però stasera lo vediamo anche rincorrere Doué contribuendo alla fase difensiva. Straordinario. Oyarzabal 7 Non sarà un 9 vero però davanti è un punto di riferimento notevole. Apre spazi per i compagni, si muove bene e mette a referto due assist.

Non sarà un 9 vero però davanti è un punto di riferimento notevole. Apre spazi per i compagni, si muove bene e mette a referto due assist. Nico Williams 7 Si parla più di altri che di lui, sarà perché è rimasto a Bilbao. Però è forte e fa la differenza: l’ha fatta anche stasera.

Si parla più di altri che di lui, sarà perché è rimasto a Bilbao. Però è forte e fa la differenza: l’ha fatta anche stasera. Pedri 7 Solita prestazione da… Pedri.

Solita prestazione da… Pedri. Merino 7 Il pallone perso inizialmente aveva fatto pensare ad una possibile serata storta. La raddrizza immediatamente lavorando ottimamente anche a metà campo.

Il pallone perso inizialmente aveva fatto pensare ad una possibile serata storta. La raddrizza immediatamente lavorando ottimamente anche a metà campo. Unai Simon 6,5 Difficile segnare alla Spagna: anche perché il suo portiere prende davvero tutto quello che può.

Difficile segnare alla Spagna: anche perché il suo portiere prende davvero tutto quello che può. Pedro Porro 6 Commette un errore sul rigore assegnato alla Francia.

Commette un errore sul rigore assegnato alla Francia. Dani Vivian 5 Entra molto male in partita.

Top e flop della Francia