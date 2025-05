Barcellona, Yamal festeggia il rinnovo con aumento da record. Zidane incantato dalla prova con l’Inter 

Il 17enne ha firmato un nuovo contratto della durata di 6 anni che lo trasformerà nel più pagato dei blaugrana. E Zizou lo elogia: “Mai visto uno così”

Lamine Yamal giocherà col Barcellona almeno fino al 2031: questa la scadenza del nuovo contratto talento blaugrana dopo il rinnovo firmato oggi, che prevede un aumento di ingaggio da record. Intanto il 17enne ha incassato anche i complimenti di Zinedine Zidane, rimasto incantato dalla sua prova contro l’Inter in Champions League.

Yamal, rinnovo di contratto col Barcellona

Quando scadrà il nuovo contratto col Barcellona, Lamine Yamal avrà solo 23 anni: un dato, questo, che evidenzia la straordinarietà del talento blaugrana, capace a 17 anni di trascinare uno dei club più importanti d’Europa alla vittoria della Liga e a un passo dalla qualificazione alla finale di Champions League. Tutto è eccezionale quando si parla di Yamal e, naturalmente, non poteva non esserlo anche il rinnovo di contratto siglato oggi con il Barça.

Yamal, aumento da record

Il nuovo contratto di Yamal terminerà infatti nel 2031: i 6 anni di durata, però, non sono l’elemento peculiare del rinnovo firmato dal 17enne. L’attaccante riceverà un vero e proprio aumento da record: secondo i media catalani Yamal diventerà il giocatore più pagato nell’organico del Barcellona. Posizione occupata attualmente da Frankie De Jong, che percepisce 18 milioni di euro l’anno: ecco, Yamal raggiungerà quantomeno lo stipendio del compagno.

Quindi, considerando che fino a oggi il suo ingaggio era di 800mila euro l’anno, col rinnovo Yamal otterrà uno stipendio di oltre 20 volte superiore a quello attuale.

Zidane incantato dal 17enne del Barça

Mentre il Barcellona ha pensato a gonfiare il portafogli di Yamal, un’altra notizia ha di sicuro contribuito a lusingare e rendere orgoglioso l’attaccante del Barcellona. Zinedine Zidane ha infatti speso parole al miele per il 17enne, citando la sua prestazione contro l’Inter nel ritorno della semifinale di Champions League. “L’ho visto giocare contro l’Inter e quello che ha fatto nel secondo tempo… non ho mai visto nulla di simile in vita mia – ha detto Zizou – È incredibile vedere qualcuno padroneggiare così il proprio talento in campo. È stato davvero favoloso”.