Espanyol-Barcellona, terrore poi la festa: auto si schianta sui tifosi, Yamal regala il titolo ai blaugrana

Tragedia sfiorata prima dell'inizio della gara che ha consegnato il 28esimo titolo ai blaugrana: tensione alle stelle e clima surreale sugli spalti, poi ci pensano Yamal e Fermin

Terrore prima dell’inizio del derby tra Espanyol e Barcellona. La partita della 36a giornata della Liga, che ha consegnato il titolo numero 28 della storia ai blaugrana grazie al solito Yamal e Fermin, è stata preceduta da un grave incidente all’esterno dell’RCDE Stadium. Già, un’auto si è schiantata su un gruppo di tifosi, causando ben 13 feriti feriti.

Espanyol-Barcellona, derby segnato da un grave incidente

Doveva essere la grande notte del Barcellona, quella della festa per il titolo (in caso di successo). Del riscatto dopo la rocambolesca sconfitta in semifinale di Champions League per mano dell’Inter.

Invece, il derby con l’Espanyol si è giocato in un clima surreale. Di drammatica tensione. Poco prima dell’inizio della partita un’auto ha travolto un gruppo di tifosi nelle immediate vicinanze dello stadio. Da quanto si apprende, si registrano 13 feriti, ma per fortuna nessuno ha riportato danni seri.

Auto piomba sulla folla: la ricostruzione e le ipotesi

Sulla dinamica dell’incidente stanno provando a far luce i Mossos d’Esquadra: si è trattato di un attacco o il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo sui tifosi che stavano raggiungendo l’RCDE Stadium?

Le forze dell’ordine propendono per la seconda ipotesi, ma solo al termine delle indagini potrà essere fatta definitiva chiarezza sull’incidente. Ora la priorità è assicurare assistenza ai feriti e garantire la massima sicurezza dentro e fuori lo stadio. Sono sette le ambulanze giunte sul luogo dell’incidente per soccorrere le persone colpite dall’auto bianca guidata da una donna tra i 45 e i 55 anni che è già in stato di arresto. Intanto i video dello schianto sono immediatamente diventati virali sui social.

Gara subito interrotta dall’arbitro: rivelato il motivo

Quanto successo all’esterno dell’impianto dell’Espanyol è stato inizialmente percepito solo da una parte del pubblico presente allo stadio. Come riferisce il quotidiano sportivo Marca, dopo pochi minuti dall’inizio del derby l’arbitro Cesar Soto Grado si è visto costretto a sospendere la gara per qualche minuto, perché – dopo l’annuncio dato allo stadio – alcuni tifosi di casa ritenevano che la partita non dovesse essere giocata, tanto da abbandonare gli spalti in segno di protesta.

Il direttore di gara ha prima raggiunto i sostenitori assiepati in curva, poi si è diretto a bordocampo per confrontarsi con le forze dell’ordine, infine ha decretato la ripresa del match tra la squadra di Manolo González e quella di Hansi Flick.

Liga, Barcellona campione: Yamal da sogno

Dopo un primo tempo senza gol, il Barcellona sblocca la partita a inizio ripresa. Sale in cattedra il fenomeno Yamal con una giocata delle sue. Alla Messi. Alla Robben. E chi più ne ha più ne metta. Il 17enne catalano prende palla sulla destra, si accentra e lascia partire un fantastico sinistra dal limite dell’area che si deposito sul secondo palo.

L’ottavo sigillo in campionato del marziano catalano vale l’allungo decisivo sul Real Madrid e il titolo numero 28 per il Barça. Al 78′ Yamal procura anche l’espulsione di Cabrera: il difensore dell’Espanyol è stato espulso in seguito a una gomitata non sfuggita al Var. In pieno recupero Fermin Lopez pone il timbro finale sulla partita: il Barcellona chiude la stagione col triplete Supercoppa-Coppa del Re-Liga.