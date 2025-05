Inter-Barcellona: Thuram sfotte Yamal su Instagram, poi cancella la story ma in Spagna scoppia il putiferio

L’attaccante ha pubblicato un’immagine del 17enne parafrasando le sue dichiarazioni pre-gara, poi ha eliminato il contenuto

Dopo il successo sul Barcellona Marcus Thuram prende in giro Lamine Yamal su Instagram, salvo poi cancellare la story: il contenuto pubblicato dall’attaccante dell’Inter non sfugge però alla stampa catalana, che lo attacca duramente.

Inter e il post sull’abbraccio tra Thuram e Yamal

Al fischio finale della partita del Meazza tra Inter e Barcellona Marcus Thuram è andato a consolare Lamine Yamal, abbracciandolo in un gesto che è sembrato anche un segno di rispetto nei confronti di un 17enne dal talento fuori dal comune. “Greatness recognizes greatness”, ovvero “la grandezza riconosce la grandezza”, si legge in un post del profilo social dell’Inter che immortala l’abbraccio tra i due. Peccato, però, che poco dopo Thuram abbia pubblicato un’immagine di tutt’altro tipo sul suo account.

Thuram prende in giro Yamal su Instagram

Fino a poco fa tra le Instagram stories dell’attaccante dell’Inter ne figurava una che era diretta proprio a Yamal e che non aveva un tono particolarmente carino o rispettoso. Thuram ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae mentre consola il 17enne del Barcellona, sormontata però dalla scritta “On a mission ehh!!” accompagnata da due emoji delle risate.

La scritta è un chiaro rimando alle dichiarazioni pre-partita di Yamal, che aveva descritto il Barcellona come una squadra “in missione” per andare in finale di Champions League.

Bufera in Spagna per la story di Thuram

Thuram si è poi probabilmente reso conto di essere stato protagonista di una caduta di stile e ha così rimosso l’Instagram story. Tuttavia la presa in giro di Yamal non è sfuggita a tifosi e opinionisti vicini al Barcellona, che hanno attaccato anche pesantemente il francese sui social network.

Tra le critiche più forti, quelle dell’ex Barcellona Marc Crosas, che su X ha commentato così la story pubblicata da Thuram: “Festeggiano l’eliminazione del Barcellona prendendo in giro Lamine Yamal per le sue dichiarazioni – si legge in un suo tweet -. Un ragazzo di 17 anni che ha appena fatto una delle migliori prestazioni individuali in una semifinale di Champions League. Memorabile, quello che ha fatto Lamine e la presa in giro. Sanno esattamente cosa li aspetta in futuro…”.