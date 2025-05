L’Inter incanta anche Pato: l’ex Milan insultato dai tifosi rossoneri per il tweet sul trionfo contro il Barça

Il brasiliano si complimenta con la squadra di Inzaghi per l’impresa del Meazza e scatena le reazioni dei suoi vecchi sostenitori

L’impresa dell’Inter contro il Barcellona incanta anche… i milanisti. Ne è la prova il tweet di Pato, ex attaccante rossonero, che non ha potuto resistere dal complimentarsi sui social con i nerazzurri. I tifosi del Milan, però, non l’hanno presa bene: pioggia di critiche e di insulti per il brasiliano.

L’Inter incanta anche l’ex Milan Pato

Impossibile non restare affascinati da una partita come Inter-Barcellona e, in particolare, dall’impresa compiuta dai nerazzurri, che quella partita l’hanno prima ripresa per i capelli al 93’ e poi vinta nei tempi supplementari. L’epico trionfo della squadra di Inzaghi sui catalani non ha lasciato indifferente neanche Pato, ex attaccante del Milan, che su X ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il successo di quelli che una volta erano i suoi rivali.

Pato e il tweet di complimenti all’Inter

“Sono Milanista! Però che partita Inter”, ha scritto Pato in un tweet, aggiungendo l’emoji dell’applauso. “Ci vedremo a bordo campo il 31 maggio in Munique!”, ha poi aggiunto l’ex attaccante brasiliano, annunciando che sarà presente alla prossima finale di Champions League. Un post sincero, quello dell’ex Milan, che evidentemente non è riuscito a trattenersi dai complimenti nei confronti dell’Inter. Un istinto, il suo, da puro amante del calcio, che però ha suscitato la reazione dei tifosi del Milan.

Complimenti all’Inter: le critiche dei tifosi del Milan a Pato

Sotto il tweet in cui Pato si congratula con l’Inter, infatti, si leggono decine e decine di commenti velenosi, critiche e anche pesanti insulti firmati dai tifosi del Milan. “Ma non hai niente da fare che commentare l’Inter”, domanda il rossonero Geom. “Pato ma che dici?”, aggiunge stupito DudeLeb. “Pato ma ti svegli che abbiamo sprecato 5 anni a starti dietro che eri sempre rotto… Per colpa tua siamo entrati in un’era di crisi…”, l’attacco di Senderosiano.

“Un vero milanista non direbbe mai qualcosa di buono sull’Inter! Milano è solo il Milan, l’altro team neanche esiste, anche in Champions League! Vergognati Pato, nessuno si aspettava una cosa del genere da uno che si professa milanista”, scrive Kelvin. “Una pugnalata mentre scopro di essere stato tradito dalla mia ragazza mi avrebbe fatto meno male…, perché mi fai questo Pato mio?”, il commento disperato di Kalulismo.