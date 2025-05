Inter-Barcellona: polemica feroce sulla telecronaca, Bergomi risponde alle critiche

L'ex bandiera dei nerazzurri si difende alla Gazzetta dello Sport dalle critiche subite dai tifosi per il racconto della gara di Champions su Sky

Accusati di essere ‘Tele-Inter’, scatenati come non mai in telecronaca e subissati di critiche da tifosi e appassionati sportivi. Doveva essere una gioia il post Inter-Barcellona, per lo storico passaggio dei nerazzurri in finale, ma per Beppe Bergomi e Fabio Caressa è stato tutt’altro che un momento di calma. Infatti, sui social, la coppia di telecronisti di Sky è stata al centro di dure polemiche e attacchi. A rispondere alle critiche è però l’ex bandiera dell’Inter, telecronista tecnico da più di 25 anni dell’emittente satellitare, che ha chiarito alcuni aspetti alla Gazzetta dello Sport.

Una telecronaca travolgente

Beppe Bergomi ha vissuto con tanta, forse troppa, partecipazione la sfida di Champions tra Inter e Barcellona. Nel finale di gara sembrava quasi sganciato dal ruolo di telecronista e a momenti gli è risultato impossibile trattenere l’entusiasmo e la foga contro le decisioni arbitrali nel finale.

Spiega Bergomi alla Gazzetta dello Sport: “Ma lei l’ha vista la partita? Incredibile! Come si fa a non farsi prendere dall’emozione? Lo stesso Fabio a un certo punto piangeva con me. Accanto a noi c’era Repice e ci siamo proprio detti che è impossibile rimanere distaccati”.

Ed infine ribadisce Bergomi: “Faccio questo lavoro da una vita e che ho sempre cercato di essere professionale e rispettoso di tutti. Se ci sono in campo due italiane sono imparziale, altrimenti ci sta farsi trascinare anche dalle emozioni. Da casa è impossibile cogliere l’elettricità che può attraversare uno stadio in certe partite. E credo che ci stia trasmetterlo ai telespettatori”.

L’ammissione di Bergomi per la telecronaca

Nonostante la lunga esperienza in cabina di commento, Bergomi ammette che spesso le critiche arrivano proprio dai tifosi dell’Inter, la squadra con cui ha legato gran parte della sua carriera: “Faccio telecronache da 25 anni e le critiche maggiori le ho ricevute proprio dagli interisti. Forse la parata di Sommer su Yamal nel finale l’ho sottolineata troppe volte…”

Bergomi ci tiene poi a raccontare anche un episodio emblematico di qualche anno fa: “Nel marzo 2019 la Juve perde 2-0 a Madrid ma nel ritorno ribalta l’Atletico con una tripletta di Ronaldo e va ai quarti di Champions. La nostra telecronaca di allora aveva gli stessi toni di quella di ieri. Pensi che due giorni dopo sono a San Siro per Inter-Eintracht di Europa League e vengo accusato dagli interisti di essere filo juventino. Ormai ci sono abituato”.

Tifosi imbestialiti per la telecronaca di Caressa e Bergomi

Non bastano le parole di Bergomi a placare gli animi sul web: “Sinceramente, essendo una squadra italiana in Europa, penso che siano stati bravissimi, poi vabbè, mettiamoci che lo zio è interista, quindi a maggior ragione…Spero lo facciano anche con il Napoli l’anno prossimo..”

C’è poi chi ironizza: “Prossimi telecronisti neutri delle italiane in Champions: Napoli, Maurizio De Giovanni e Bruscolotti; Inter, Caressa e Bergomi; Milan, Suma e Smaila; Juve, Greggio e Del Piero; Roma, Zampa e Totti; Lazio, Montesano e Radu.”

Non si placano le critiche sul web: “Bergomi si è fatto prendere troppo la mano. poco professionale. ok tifare, ma così è un po’ troppo. Da licenziamento immediato. Comunque grande partita da due grandi squadre.”

C’è poi chi asserisce: “Bocciata: deontologicamente poco professionale, perché se fosse stata un’altra italiana i due, in particolare Bergomi non avrebbero esultato, ho avuto tale voga anche per un fallo, sono interisti punto.”

I tifosi non accettano lo stile dei due telecronisti: “Caressa ci sta, alla fine è una squadra italiana, Bergomi sembra solo un semplice tifoso al bar: nel finale urlava come un matto senza più la percezione che fosse in diretta a raccontare una gara da telecronista.”

C’è chi spiega: “Professionalità pari a zero. Quanto rimpiango i vecchi cronisti. Super bocciata disastro… Bergomi che si lamenta perché gli altri protestano è quanto di più stomachevole si possa sentire…”

C’è chi minaccia poi di disdire Sky: “Che vergogna Inter channel. Raccapricciante. Dico solo questo. Domani disdico sky! Bocciatissima… Bergomi imbarazzante.”

Ed infine: “Bocciata alla grande. Un po di campanilismo ci sta, ma così è veramente eccessivo. Professionalità questa sconosciuta.” E ancora: “Bocciatissima… La telecronaca tifoso non è accettabile su un emittente sky.” C’è chi provoca: “Manca solo, sobriamente: “Chiudiamo le valigie Beppe, andiamo a Monaco!”