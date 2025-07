Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa supera la Cina nonostante il Var, sabato sfida ai quarti con l’Ungheria 

L’Italia femminile si impone per 13-11 negli ottavi nonostante due rigori dubbi concessi alla review. Ma il c.t. Silipo pretende di più in vista della gara con le magiare

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Setterosa è tra le prime 8 nel torneo di pallanuoto dei Mondiali di Singapore 2025: l’Italia femminile ha battuto per 13-11 l’emergente Cina negli ottavi di finale nonostante due rigori discutibili per le avversarie concessi alla Var review dagli arbitri. Sabato (ore 13:10 italiane) i quarti di finale contro la forte Ungheria, per il c.t. Carlo Silipo le azzurre devono “alzare l’asticella”.

Pallanuoto, il Setterosa batte la Cina ed è ai quarti dei Mondiali

La pressione del ruolo di favorite, quella della prima gara ad eliminazione diretta dei Mondiali – del tutto inedita per 8 delle 14 giocatrici della rinnovata squadra azzurra – un avversario agguerrito e anche un arbitraggio tutt’altro che favorevole: questi i quattro ostacoli che il Setterosa è riuscito a superare negli ottavi di finale del torneo femminile di pallanuoto di Singapore 2025, imponendosi per 13-11 sulla Cina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una Nazionale imponente sul piano fisico – evidente fuori dall’acqua il gap di peso e altezza tra le due squadre al momento degli inni nazionali – e che sta crescendo grazie alla guida del neo-c.t. Miki Oca, l’uomo che ha portato la Spagna a compiere il Grande Slam, coronato con l’oro olimpico di Parigi 2024.

Il Var e i due rigori contro il Setterosa

Il Setterosa ha approcciato bene la gara (subito avanti 2-0), poi al primo tentativo di fuga è stato rallentato… dal Var. Dopo il 4-1 di Bianconi, Oca ha richiesto la review per un precedente presunto fallo da rigore dell’azzurra Morena Leone: un contatto veniale, che però Marta Cabanas – direttrice di gara connazionale del c.t. della Cina – ha deciso di punire, annullando il gol del +3 azzurro, col punteggio che è passato da 4-1 a 3-2. Sul 6-5, invece, la Var review chiesta da Silipo per un altro dubbio rigore concesso alle cinesi, è stata confermata dalla Cabanas: per fortuna dell’Italia, Aurora Condorelli ha parato il penalty tirato da Yan Seiya, tenendo in vantaggio le azzurre.

Bettini sempre più leader

Nel terzo quarto il Setterosa ha poi allungato sul 10-6 grazie a una doppietta di Dafne Bettini (in alto nella foto DeepBlueMedia – FIN) – sempre più leader, oggi 3 gol e 4 assist per lei – ed è riuscito a difendersi dal ritorno delle cinesi nonostante una serie di ingenuità in fase di possesso palla, da cui sono nate occasioni ghiotte per le avversarie. A 1’24’’ dalla fine il 13-10 di Roberta Bianconi ha chiuso definitivamente i giochi, dando all’Italia la certezza di giocare i quarti contro l’Ungheria, vice-campione del mondo in carica.

Silipo vuole di più dal Setterosa

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile a prescindere dall’avversario – ha dichiarato Silipo a fine gara -, perché avremmo dovuto affrontare anche la pressione del dentro/fuori. Le ragazze hanno espresso un buon gioco, soprattutto dal punto di vista difensivo nei primi due tempi, e comunque hanno risposto con una buona reazione agli errori commessi. La squadra sta crescendo. Avremo un quarto di finale molto difficile contro l’Ungheria. Dovremo essere bravi ad alzare ancora l’asticella“.