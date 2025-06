Italia, Spalletti e Tonali azzerano gli alibi: Haaland, la fatica e la necessità di vincere

Prima partita del girone ma potenzialmente già decisiva per gli azzurri che sfidano Haaland e Odegaard. Le parole del Ct e del centrocampista del Newcastle alla vigilia dell'incontro.

La missione non è facile ma se sei l’Italia hai il dovere di crederci e portarla a termine. Gli azzurri di Spalletti sono pronti per affrontare la Norvegia di Haaland e Odegaard. Pur incerottata, la squadra di Spalletti ha tutte le armi a sua disposizione per fare bella figura in un test che appare già decisivo in ottica qualificazione sebbene sia solamente il primo. In conferenza alla vigilia si sono presentati il tecnico e Tonali.

Oltre la fatica: Spalletti garantisce per l’Italia

La partita è equilibrata. Luciano Spalletti non vede differenze in questo momento tra Norvegia e Italia. Certo, la fatica di una stagione logorante si fa sentire: “Ma poi per quanto riguarda il mio lavoro è difficile dover dire mi manca questo o quello, ho la possibilità di poter scegliere giocatori tra tante squadre e li abbiamo rimpiazzati in maniera corretta“.

Allenatore o psicologo. Nel calcio si tenta spesso di dividere le due figure che in realtà sono due lati della stessa medaglia. “Di solito si tenta di fare un po’ tutti e due, di far riflettere su quanto sia seducente giocare una partita così anziché farla diventare qualcosa carico di pressione e tensione. Ma i calciatori hanno capito l’importanza della gara“.

Cosa serve per vincere e il giovane Coppola

Conta vincere. Ma come si fa? Lo spiega Spalletti: “Sono diverse le cose da fare… Più gol dell’avversario e poi essere nelle condizione di giocarsela. Io voglio giocarla a tutto campo, saper scegliere quando pressare e quando fare blocco basso difendendo con tutti i calciatori. L’essenziale è andare con la testa alta e con lo sguardo corretto“.

Il ruolo del centravanti è fondamentale in questa partita ma Spalletti ha fiducia anche nei suoi giovani come Coppola: “Lui è uno di quelli che avevamo sotto osservazione, è un giocatore molto fisico dal punto di vista d’impatto, fortissimo di testa e molto difensivo. E’ più marcatore, fa dell’attenzione continua la sua qualità“. Da valutare, invece, Cambiaso e Dimarco che potrebbero partire dalla panchina. Nessuna replica, infine, ad Acerbi.

La ricetta di Tonali per la rinascita azzurra

La Norvegia ha calciatori importanti come Haaland e Odegaard ma l’Italia, pur non essendo al top della forma anche a causa degli infortuni, non può e non deve essere preoccupata. “Siamo l’Italia – rivendica con orgoglio Tonali, comparso in conferenza accanto al Ct – ci siamo allenati bene questa settimana e siamo pronti per questa partita“.

Il clima nel gruppo rimane comunque buono: “Non c’è negatività. Gli infortuni esistono purtroppo e questo è il calcio, abbiamo tanti giocatori forti per affrontare la gara di domani. Non ci nasconderemo dietro questo alibi, non cerchiamo nessuna scappatoia“.

Ciò che serve agli azzurri il centrocampista del Newcastle lo individua in una parola: leggerezza. Anche perché di pressione già ce n’è tanta non avendo potuto giocare gli ultimi due Mondiali. Quanto all’accoglienza riservata ai giocatori dell’Inter e a Donnarumma nessuna differenza: “Abbiamo accolto tutti allo stesso modo“.