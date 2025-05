Real Madrid, fatta per Huijsen: l’ex Juventus a disposizione al Mondiale per club. Nuove critiche a Giuntoli

Il giovane difensore spagnolo è pronto a diventare un nuovo giocatore dei Blancos. La Juve incassa un'altra piccola entrata, ma resta la delusione per aver perso un grande talento

Fumata Blancos in arrivo: Huijsen è pronto a stringere la mano a Florentino Perez e diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. L’ex Juve ha conquistato gli spagnoli con prestazioni di alto livello in Premier League contro avversari difficili. Il Bournemouth è pronto a fare cassa e guadagnare bene dall’investimento fatto in estate. Ai bianconeri invece resta qualche “briciola” e tanti rimpianti.

Real Madrid-Huijsen, i dettagli

Il team di Huijsen è atterrato a Madrid per chiudere la trattativa con il Real, con il calciatore che probabilmente farà il suo esordio già al Mondiale per Club. Il giovane difensore spagnolo si è messo in mostra con il Bournemouth in Premier League dopo aver fatto notare il suo potenziale nelle giovanili della Juve, in Next Gen e in una breve parentesi alla Roma.

Che fosse diverso dagli altri era sotto gli occhi di tutti. I Blancos sarebbero pronti a versare la cifra che corrisponde alla clausola rescissoria presente nel contratto del classe 2005: 59 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Ora le parti stanno discutendo soltanto per lo stipendio del calciatore. Anche la Juventus incasserà una piccola cifra, anche se molti in dirigenza si mangiano le mani.

Huijsen al Real, fa cassa anche la Juve

Dalle parti della Continassa di sicuro ripensare a Huijsen provoca l’orticaria. Un talento coccolato e fatto partire troppo presto. Il diamante più cristallino insieme a Yildiz, ceduto per “soli” 15 milioni più bonus al Bournemouth. Una cifra irrisoria vista la stagione del Chill Guy. Prestazioni di personalità, tre gol e una crescita esponenziale. Se conferma quanto di buono ha fatto vedere, il Real potrebbe avere il difensore ideale per una decade.

Dall’ormai quasi certo trasferimento a Madrid, anche la Juve ricaverà un’altra piccola somma. Come mai? Al momento del passaggio in Premier League nel contratto i bianconeri hanno richiesto il 10% sulla futura plusvalenza in caso di cessione dello spagnolo. E facendo due calcoli alla Vecchia Signora dovrebbe arrivare un bonifico di poco più di 4 milioni, per un totale di circa 20 sommando anche la prima “entrata”. Ai tifosi non è piaciuta la gestione di questo ragazzo e nel mirino dei social come sempre è finito Giuntoli.

Huijsen al Real, Giuntoli nella bufera social

I commenti sui social sono milioni ed è difficile riassumerli tutti. Ma a dare ragione ai tanti tifosi arrabbiati per la cessione di Huijsen è anche il CIES, che dopo una studio l’ha definita come l’operazione in uscita peggiore del 2024. “Temo siamo di fronte ad una cessione peggiore di quella dell’Inter di Pirlo. Uno che basta vederlo giocare 10 minuti, per capire di essere davanti ad un predestinato. Non te lo aspetti da Giuntoli” si legge su X. Poi ancora: “Lo abbiamo svenduto e gestito male i soldi ricavati”, “Si vedeva da un miglio che sarebbe diventato un top”. E tanti altri ancora. Il sentimento è lo stesso. Tutti delusi per aver regalato un gioiello “fatto in casa”.