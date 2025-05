Futuro Giuntoli, la Juventus esce allo scoperto: il ruolo di Chiellini, dove andrà Calvo

L'ad bianconero conferma il ds ma Tudor rimane in bilico. Calvo saluta: sarà CEO dell'Aston Villa. Promozione in vista per Giorgio Chiellini

La Juventus, per bocca del suo amministratore delegato, Maurizio Scanavino, esce allo scoperto sul futuro di Cristiano Giuntoli e Igor Tudor. Avanza Giorgio Chiellini, ma quale sarà il suo ruolo? E cosa è accaduto con Francesco Calvo, ormai prossimo al trasferimento in Premier League all’Aston Villa? Quesiti che Scanavino ha affrontato ai microfoni di Sky e Mediaset.

Scanavino conferma Giuntoli, con Tudor fino al Mondiale

Fiducia incondizionata a Giuntoli, a tempo per Igor Tudor, mentre sullo sfondo avanza Chiellini e Calvo si dirige verso Birmingham, destinazione Aston Villa. L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino ha risposto alle domande sul futuro delle figure più importanti che orbitano nel club bianconero, a partire dall’allenatore croato, sicuramente in sella fino al Mondiale per Club. Poi, chissà.

“Con lui siamo stati chiari sin dall’inizio, andremo assieme al Mondiale per Club, poi al termine del torneo decideremo come proseguire. Al momento siamo molto felici, ha avuto un impatto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e con una rosa ristretta”, ha spiegato Scanavino come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Dunque, la permanenza di Tudor sulla panchina juventina non è obbligatoriamente legata al raggiungimento del quarto posto, ma dipende da come evolverà la situazione e da cosa accadrà in estate. Appare certa, invece, la conferma di Cristiano Giuntoli, al di là della qualificazione in Champions League.

“Cristiano sta lavorando da tempo e progettiamo assieme le ipotesi per il futuro, che decideremo assieme, assolutamente”, ha commentato Scanavino. Non raggiungere il quarto posto, però, rappresenterebbe un fallimento tecnico e un duro colpo alle casse societarie. Non si escludono cessioni importanti per rimettere a posto i conti e procedere al mercato estivo, anche se Scanavino si dichiara ottimista: “Per il futuro si ripartirà dal blocco di giocatori di quest’anno, tra l’altro molto giovane ma con esperienza in più. La rosa al completo è molto forte e lo ha dimostrato”.

Calvo addio, andrà all’Aston Villa. E Chiellini…

Ma se l’area tecnica potrebbe rimanere invariata con Giuntoli al suo posto e Tudor pronto a giocarselo nelle ultime due gare di campionato e al Mondiale per Club, aleggia aria di cambiamento nell’assetto dirigenziale della Juventus.

Ai saluti Francesco Calvo, attuale managing director revenue & football development, nonché uno dei dirigenti più esperti in società: darà le dimissioni a fine stagione. Per lui è già pronta la carica di CEO all’Aston Villa: “Per adesso me ne andrò, vedremo cosa riserverà il futuro”, avrebbe rivelato ad alcuni amici, come riportato dal Corriere della Sera.

A Calvo facevano capo le strategie commerciali e di sviluppo dei ricavi. Da sei anni lavora alla Juventus, un’esperienza in due parentesi: dal 2011 al 2014, durante la rifondazione dell’era Agnelli e poi dal 2022 ad oggi, ovvero negli anni più tormentati sul piano sportivo ed extra-campo del club bianconero, uno dei pochi a restare al suo posto dopo il terremoto giudiziario di tre anni fa.

“Con lui da tempo parliamo del suo futuro, ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide professionali e ci siamo dati appuntamento per definire i prossimi passi e permettere di terminare gli impegni commerciali e istituzionali avviati. Sta facendo bene, in prospettiva vedremo”, ha spiegato Scanavino. Ma ormai la sperazione è certa.

Già all’interno dello staff dirigenziale, in qualità di head of football institutional relations, per Giorgio Chiellini si pensa a un ruolo più operativo, con maggiori responsabilità nell’area sportiva. L’ex difensore bianconero potrebbe affiancare Cristiano Giuntoli sulle decisioni di mercato.