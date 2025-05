Allegri e Chiellini, la foto insieme a Livorno scatena i tifosi della Juventus: ritorno di fiamma?

Lo scatto pubblicato da Zazzaroni su Instagram infiamma i social: un segnale di mercato o piuttosto un "avvertimento", nemmeno troppo celato, a Giuntoli su chi comanda adesso?

I due sono molto legati. Ma vederli insieme, scambiarsi confidenze e magari consigli in questo momento tanto delicato della stagione, soprattutto ora che Giorgio Chiellini è ufficialmente rientrato alla Juventus dalla porta principale, fa un certo effetto. Perché se Chiellini va da Massimiliano Allegri nella sua Livorno, qualcosa non può non bollire in pentola. Magari è una semplice coincidenza, una banale rimpatriata tra amici. Eppure, per i tanti che hanno commentato il post diffuso su Instagram da Ivan Zazzaroni, può significare qualcosa di più. Un indizio di mercato. Oppure un “avvertimento” a qualcuno relegato in secondo piano dal ritorno di Chiellini e nemico giurato di Allegri.

Allegri e Chiellini, la foto postata da Zazzaroni

Allegri e Chiellini hanno trascorso la mattinata insieme a Livorno, a due passi dal famoso gabbione tanto caro allo stesso Max. Lo ha documentato, con un post scoppiettante, il direttore del Corriere dello Sport. Già la didascalia promette fuochi d’artificio: “Stamani alle 9,30, Max Allegri e Giorgio Chiellini, a due passi dal gabbione, dopo aver fatto colazione alla Rotonda D’Ardenza, Livorno. Solo la Juve riesce a mettere di nuovo insieme livornesi e pisani di nascita (correzione imposta da Ubaldo Pantani che è di Cecina)… Spia spia non sei figlio di Maria…”. Clamorosi pure i tag: Giorgio e Claudio Chiellini, più…Francesco Oppini, vulcanico tifoso vip bianconero.

Ritorno di Allegri? Tifosi della Juventus divisi

E scoppiettanti pure i commenti degli utenti, conditi dalla risposte di “Zazza”. “Che bello sarebbe un ritorno con pieni poteri per entrambi…la Juventus agli juventini e a chi l’ha resa grande!!”, scrive nostalgicamente Silvio. Applausi e cuoricini bianconeri per Oppini, mentre altri tifosi non sarebbero così entusiasti in caso di clamoroso ritorno di Max: “Allegri tris? Vorrei la radiazione della mia squadra”, avverte Stefano. Un tifoso milanista chiede se piuttosto Allegri possa tornare in rossonero: “Non lo chiamano: troppo bravo”, la replica di Zazzaroni. Altri invece chiedono su Allegri al Napoli o addirittura all’Inter: in questo caso, sorprendenti e rumorosi i silenzi del direttore.

Il “segnale” lanciato da Chiellini con la visita ad Allegri

In realtà la vicinanza tra Chiellini e Allegri sembra un segnale chiaro inviato non tanto ai tifosi, quanto al deus ex machina del mercato bianconero: Cristiano Giuntoli. Ultimamente sempre più defilato, in disparte, silenzioso. L’unica occasione recente in cui il dg s’è presentato ai microfoni è coincisa, ironia della sorte, con una sconfitta: a Parma. La visita di cortesia di Chiellini ad Allegri potrebbe significare come la Juve abbia capito di aver commesso qualche errore. D’altro canto, se così non fosse stato, la partecipazione alla prossima Champions non sarebbe così a rischio e il mercato non sarebbe stato così deludente, come evidenziato da risultati e bilanci.