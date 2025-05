Juventus in emergenza a Bologna, Tudor come Motta: ha i giocatori contati. Ma la Champions non può attendere

Con ogni probabilità, Igor Tudor si presenterà a Bologna con appena 16 giocatori di movimento utilizzabili: la Juve in piena emergenza infortuni si gioca la Champions.

Dalla trasferta di Bologna passa una grandissima parte, se non tutta, del giudizio sulla stagione della Juventus. La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo minimo per non buttare tutta l’annata. I bianconeri arrivano al Dall’Ara con il quarto posto momentaneamente in tasca, ma con solo un punto di vantaggio sulla squadra di Italiano. Bologna obbligato a vincere per riprendersi la quarta piazza, ma, nonostante lo stop a Udine, rimane una delle squadre più in forma del campionato, con la finale di Coppa Italia all’orizzonte.

La Juve a Bologna in piena emergenza

Una sfida chiave per il futuro di Igor Tudor e della Juventus stessa, che però sarà affrontata dai bianconeri senza delle pedine chiave. È emergenza totale sul fronte assenze. I noti si conoscono già: Gleison Bremer potrà rientrare solamente per il Mondiale per Club e Milik ha rinnovato ma il rientro non è questione di poche settimane. Ai box rimangono anche Federico Gatti e Juan Cabal.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Koopmeiners e Vlahovic ancora fuori, Yildiz squalificato: la situazione

Per la partita contro il Bologna, con ogni probabilità resteranno in infermeria anche Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic. L’olandese è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille, dopo essere tornato al gol nella gara casalinga contro il Lecce. L’attaccante ha saltato l’ultima partita contro il Monza per un sovraccarico muscolare al retto femorale e molto probabilmente sarà a riposo anche per la prossima. La strategia sarebbe quella di non farlo sforzare troppo per riaverlo a disposizione per l’altro scontro diretto contro la Lazio. A questo scenario si aggiunge anche la squalifica per due giornate di Yildiz dopo la gomitata a Bianco: due giornate per il turco che salterà le sfide chiave contro Bologna e Lazio.

Emergenza in difesa: chi prende il posto di Kelly?

Ma l’emergenza più importante è in difesa, un filone che si ripete da inizio stagione anche con Thiago Motta. Gatti e Bremer sono fuori, e a loro si aggiunge anche Lloyd Kelly. Dopo la partita contro il Monza, l’inglese si è fermato per una lesione al bicipite femorale. Nei prossimi giorni sarà valutato meglio, ma con il Bologna sicuramente non ci sarà. Dunque scatta l’allarme in difesa con solamente due centrali di ruolo rimasti a disposizione, Kalulu e Renato Veiga.

Tudor sta cercando di trovare le soluzioni per rimpiazzare Kelly. In pole ci sarebbe Savona, che già nella scorsa stagione in Next Gen ha ricoperto quel ruolo. Altrimenti potrebbe essere abbassato Locatelli al centro o Cambiaso sul centro sinistra. Comunque vada, Tudor con ogni probabilità si presenterà a Bologna con 16 giocatori di movimento, oltre ai tre portieri. Il ricordo va alla trasferta di Lecce quando Motta ci si presentò con 13 giocatori di movimento utilizzabili. Di certo non la situazione migliore per affrontare una partita del genere.