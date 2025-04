Juventus, Douglas Luiz dopo lo sfogo anche i problemi d’amore: è finita con Alisha Lehmann? E il club vuole punirlo

Il centrocampista brasiliano rischia una multa da parte del club dopo lo sfogo sui social e arrivano anche voci sulla sua storia sentimentale con la calciatrice della Juventus Women

Una stagione da cancellare per Douglas Luiz. Il giocatore brasiliano doveva essere la stella della Juventus targata Thiago Motta. Invece le cose hanno preso una piega diversa con il tecnico che è stato esonerato e con l’ex Aston Villa che a fine stagione potrebbe lasciare Torino dopo un’annata molto deludente.

Lo sfogo di Douglas Luiz

Una risposta a un messaggio sui social che era passata quasi inosservata. Quasi perché a distanza di qualche giorno le parole di Douglas Luiz sono arrivate come un vero e proprio colpo di cannone in questo momento della Juventus. Le parole del giocatore brasiliano, uno degli acquisti di maggior risalto della scorsa stagione, hanno fatto discutere: “Gli infortuni mi hanno ostacolato ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute. Questi infortuni non erano normali. Perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”.

Multa in arrivo per il brasiliano

Quattro giornate alla fine della stagione per la Juventus ma anche per Douglas Luiz. Il brasiliano avrebbe voluto avere più spazio e più minutaggio e i 4 turni di serie A che restano con una qualificazione Champions da conquistare sembrano troppo pochi per invertire la rotta. Lo sfogo del giocatore sul suo impiego però non è piaciuto al club che avrebbe preferito un atteggiamento diverso e che starebbe addirittura valutando l’ipotesi di una multa visto che il regolamento del club prevede che sfoghi del genere rappresentino una violazione del codice etico.

L’indiscrezione su Alisha

Se le cose in campo non vanno bene, ora per Douglas Luiz sembrano esserci problemi anche nella sua vita personale. A lanciare l’indiscrezione su un momento difficile nella sua storia d’amore con la calciatrice e influenze Alisha Lehmann è la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo la loro storia d’amore sarebbe ormai ai titoli di coda e i due non starebbero più insieme. L’ultimo indizio è arrivato dalla festa delle giocatrice della Juventus Women a Biella a cui il brasiliano non ha partecipato. E mentre per Douglas si prospetta un addio a fine stagione, Alisha invece si sarebbe ambientata nello spogliatoio bianconero e vorrebbe rimanere fino alla fine del contratto prevista nel 2027.