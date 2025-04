Juventus, Douglas Luiz si sfoga contro Motta e Tudor sui social: “Chiedetevi perché non gioco”

Il centrocampista ha risposto a un commento provocatorio di un tifoso: “Ho avuto degli infortuni ma quante volte sono rimasto in panchina mentre ero in salute?”

Douglas Luiz non ci sta ad essere etichettato come il grande fallimento della campagna acquisti della Juventus: rispondendo ad un commento provocatorio di un tifoso su Instagram, il centrocampista si è sfogato facendo capire di non sentirsi responsabile per le tante panchine collezionate in stagione. Di fatto un attacco diretto agli allenatori che si sono alternati alla Juventus, Thiago Motta e Igor Tudor.

Juventus, Douglas Luiz scartato anche da Tudor

Da Thiago Motta e Igor Tudor, la stagione di Douglas Luiz non è cambiata. Dopo essere stato presto accantonato dall’ex allenatore della Juventus, il centrocampista brasiliano che Cristiano Giuntoli ha acquistato per oltre 50 milioni di euro dall’Aston Villa la scorsa estate è rimasto ai margini del progetto tecnico anche dell’allenatore croato: nelle 5 partite disputate dalla Juve con Tudor alla guida, Douglas Luiz ha disputato appena 4 minuti (nella sconfitta di Parma). In totale, il brasiliano ha giocato 483 minuti in serie A, collezionando 16 presenze di cui appena 3 da titolare, tutte con Thiago Motta in panchina.

Juventus, lo sfogo di Douglas Luiz su Instagram

La delusione dei tifosi della Juventus per il rendimento di Douglas Luiz si è ovviamente trasferita sui social network: la pagina Instagram del centrocampista è zeppa di commenti denigratori, nettamente superiori rispetto a quelli di chi invita il giocatore a non mollare e a credere ancora nel suo futuro in bianconero. Dopo aver incassato per mesi, Douglas Luiz ora ha deciso di rispondere alle critiche.

Il brasiliano si è infatti sfogato rispondendo a un tifoso che gli chiedeva se fosse venuto a Torino per postare contenuti su Instagram o per giocare. “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse – scrive Douglas Luiz rispondendo al tifoso – . Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare”.

Juventus, Douglas Luiz attacca Motta e Tudor

Nel commento, però, Douglas Luiz non si limita a difendere la sua motivazione nel vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista infatti passa al contrattacco, ponendo alcune domande al tifoso che tirano direttamente in ballo, pur senza citarli, Motta e Tudor. “Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”, domanda Douglas Luiz, spiegando di essere arrivato alla Juventus in piena forma e dopo una stagione esaltante con l’Aston Villa

“Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: ‘Oh, Douglas non è in forma’. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League”.

Juventus, Douglas Luiz e le responsabilità degli infortuni

Douglas Luiz affronta anche uno degli argomenti critici della sua stagione: gli infortuni. Nel corso della stagione, infatti, il centrocampista è risultato indisponibile per un totale di più di 20 partite a causa di problemi muscolari. Su Instagram, Douglas Luiz non solo afferma che gli infortuni non sono stati la causa della sua stagione deludente, ma avanza anche dubbi sulla responsabilità dei suoi tanti problemi fisici.

“Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì – scrive ancora il brasiliano -. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare”.

Infine, Douglas Luiz precisa che continuerà a lavorare per conquistarsi un posto nella Juventus, anche se le voci di mercato sul suo conto continuano a moltiplicarsi con l’approssimarsi della fine della stagione. “Continuerò a fare tutto per questo club – conclude il brasiliano – anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!”.